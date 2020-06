Coronavirus-Pandemie in Deutschland: Neue RKI-Zahlen zu Corona-Toten zeigen klare Tendenz

Hören Sie doch mal mit Ihrer unverantwortlichen Panikmache auf! Die Neuinfektionskurve zeigt auch in Berlin klar nach unten. Was sich im R-Wert jetzt wiederspiegelt ist dass es in Berlin um das lange Himmelfahrtswochenende rum nahezu keine Fallmeldungen gab. Dadurch sind über paar Tage die Zahlen extrem niedrig gewesen und danach wieder auf "Normalmaß" gestiegen. Dies führt für paar Tage zu einem höheren R-Wert ohne dass es an der Tendenz was ändert. Der R-Wert sieht aus wie ne Sinus-Kurve. Immer am Hochpunkt jaulen die Medien rum (Klickzahlen), am Tiefpunkt bei 0,3 oder so juckt der Wert keine Sau weil man damit nicht Stimmung machen kann.