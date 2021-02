TV-Ärztin spricht über fatalen Corona-Irrtum - und wünscht sich mehr Optimismus in der Pandemie

TV-Ärztin Yael Adler warnt in ihrer Kolumne vor den Kollateralschäden, die von der Corona-Pandemie hervorgerufen werden. Auch die Auswirkungen der Berichterstattung kreidet sie an.

München - Die Corona-Pandemie hält die Welt weiter im Griff. Auch wenn die Neuinfektionen in Deutschland sinken, beunruhigen die Meldungen von Virus-Mutationen aus Brasilien, Großbritannien und Südafrika. Wie die TV-Ärztin Yael Adler in ihrer Kolumne für focus.de schreibt, machen die Dauer-Berichterstattung über die Pandemie ihren Patienten zu schaffen. „In meiner Sprechstunde sitzen neuerdings häufig Patienten, die nicht nur über konkrete Symptome klagen, sondern auch darüber, wie schlecht es ihnen mental gehe“, so die Dermatologin und Sachbuch-Autorin.

Wie Adler weiter berichtet, bleiben andere Patienten wichtigen Vorsorgeuntersuchungen fern oder gehen trotz Notfall nicht in die Notaufnahmen. Dafür macht die Medizinerin auch die Medien verantwortlich, die der Pandemie ihrer Meinung nach zu viel Sendezeit schenken. Bei ihren Patienten wachsen durch die mediale Aufbereitung „reale und irreale Ängste“, klagt die Medizinerin. Und fordert ein Umdenken.

„Fataler Irrtum“: Yael Adler fordert, Erkrankungen der Corona-Pandemie nicht unterzuordnen

Die TV-Ärztin merkt in ihrer Kolumne an, dass Patienten vor allem medizinische Voruntersuchungen durch die Corona-Pandemie seltener annehmen. Besonders in der Krebsvorsorge kann dies fatale Folgen haben. Yael Adler fordert daher von politischen Entscheidungsträgern, Fachwelt und Medien, Strategien, die „den Einzelnen zu ermutigen, anstatt ihn zu ängstigen und zu lähmen.“ Corona sei nicht die „Diagnose der Diagnosen“.

+ Dr. Yael Adler ist Dermatologin und Bestseller-Autorin © IMAGO / STAR-MEDIA

Corona-Pandemie: TV-Ärztin Yael Adler wünscht sich „Mehr Stärkendes“

Während der Corona-Pandemie warnen die politischen Entscheidungsträger vor allem vor der Gefährlichkeit des Coronavirus. Angesichts der über 2,3 Millionen Infizierten und über 66.000 Todesfällen (Stand 17. Februar) in Deutschland eine notwendige Maßnahme. Zur Prävention vor der Ansteckung mit dem gefährlichen Virus fanden Masken und Abstandsregeln in den Alltag Einzug.

Wie Yael Adler in ihrer Kolumne anmerkt, machen auch die Abwehrkräfte des menschlichen Körpers Hoffnung auf ein Ende der Pandemie. Die „zelluläre Immunität‘ kann viele durchaus vor Ansteckung oder schwerem Covid-19-Verlauf schützen“, so die Medizinerin. Auch eine „womöglich hohe Dunkelziffer von Immunen“ könne die Menschen ermutigen. Für Adler sind diese Beispiele „Stärkendes“, das der Gesellschaft durch die Corona-Pandemie helfen könne.

Britische Corona-Mutante: Rasanter Anstieg bereitet Experten Sorgenfalten

Obgleich sich Yael Adler ermutigende Botschaften von politischen Entscheidungsträgern wünscht, sorgt die Ausbreitung der britischen Virus-Mutante für Schlagzeilen. Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kürzlich berichtete, liegt der Anteil der britischen Corona-Variante bei Neuinfektionen in Deutschland bei 22 Prozent. Die Mutante breitet sich somit rasant in der Bundesrepublik aus: Vor zwei Wochen lag der Anteil bei knapp sechs Prozent, berichtet die AFP. Durch die Ausbreitung der Mutante wachsen auch die Sorgen bei Experten, da die britische Mutante nach vorsichtigen Schätzungen gut ein Drittel ansteckender ist als das ursprüngliche Virus, so die dpa.

Auch wenn die Infektionszahlen in Deutschland derzeit sinken, werden wohl Meldungen zu der ansteckenderen Virus-Mutante zum Alltag gehören. (jjf)