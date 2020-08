Corona-Schock im Urlaub: Acht Deutsche sitzen nach positiven Tests fest - Quarantäne in einer kleinen Hütte

So war es auch nicht gemeint. Ich spiele da auf die Leute an, die am Ballermann feiern müssen oder die zu Tausenden an den sog. Corona-Partys teilnehmen oder an irgendwelche Demos. Der normale gesellschaftliche Mensch dürfte seine Bedürfnisse ja noch im kleineren Kreis ausleben können oder macht halt zur Abwechslung Urlaub in Deutschland.