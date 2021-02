Corona-Ursprung: WHO glaubt nicht an Labor-Theorie - Deutscher Professor sieht „Hinweise“ für das Gegenteil

Ein WHO-Team widersprach nach einer Untersuchung der Theorie, das Virus sei das Ergebnis eines Labor-Unfalls. Ein deutscher Wissenschaftler sieht das anders - die Aufregung ist groß.

Trotz der langen Dauer, die das Coronavirus die Welt nun schon begleitet, wird über den Ursprung des Erregers weiterhin gestritten.

Die Regierung in Peking stimmte bereits einer unabhängigen Untersuchung erster Fälle durch ein WHO-Team zu.

Ein Wissenschaftler der Uni Hamburg veröffentlichte indes eine Studie, die darlegt, dass es sich bei dem Virus um einen Labor-Unfall in Wuhan handeln soll. Dafür muss er so einiges an Kritik einstecken.

Hamburg - Seit ungefähr einem Jahr sorgt das Coronavirus weltweit für Infektionswellen, Lockdowns und Tote. Woher das Virus aber genau kommt und wie es entstehen konnte, ist noch immer nicht final geklärt. So forderten die USA und ein Experte der Weltgesundheitsorganisation WHO kürzlich China auf, mehr Daten zum Ursprung der Corona-Pandemie zur Verfügung zu stellen.

Corona: WHO startet Untersuchung zu Ursprung des Virus

Der Leiter der WHO-Mission in Wuhan, Peter Ben Embarek, möchte so mögliche frühe Corona-Fälle ausfindig machen, wie er gegenüber der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Eine entsprechende Untersuchung, die unabhängig und international durchgeführt werden sollte, um der Pandemie und dem Virus-Ursprung weiter auf den Grund zu gehen, hatte die Regierung in Peking zunächst verweigert und nun, erst ein Jahr später, für einen Zeitraum von zwei Wochen zugestimmt.

Corona: Expert:innen glauben an Fledermaus-Theorie

In der chinesischen Millionenstadt Wuhan waren im Dezember 2019 die ersten Fälle gemeldet worden. Ben Embarek und sein internationales WHO-Team gehen zwar weiterhin davon aus, dass das Virus von Fledermäusen über ein weiteres Tier als Zwischenwirt auf den Menschen übertragen wurde. Doch wann und wo das genau geschehen sein könnte, ließe sich nach ihren Angaben nicht klären. WHO-Expert:innen besuchten die Stadt Wuhan bereits Anfang Februar, wo auch eine Theorie, dass das Virus ein Ergebnis eines Labor-Unfalls sei, verworfen wurde.

Berichten zufolge verweigerte China anscheinend die Herausgabe aller wichtigen Daten über die ersten 174 Fälle im Dezember 2019. Ben Embareks Team würde daher nun gerne die Rohdaten zu früheren Krankheitsverläufen untersuchen, die bereits unerkannte Covid-19-Fälle darstellen könnten. Dazu gehören Lungenentzündungen, Grippen und Fieber. Es geht hierbei um insgesamt 72.000 Fälle zwischen Oktober und Dezember, von denen chinesische Expert:innen aber nur 92 nachträglich auf das Virus untersuchten. Diese fielen allesamt negativ aus.

Corona: Wissenschaftler veröffentlicht währenddessen Studie mit anderer Behauptung

In einer jetzt veröffentlichten Studie kommt der Nanowissenschaftler Roland Wiesendanger der Uni Hamburg nun zu einem völlig anderen Ergebnis als das WHO-Team. Nach der Auswertung von „600 Hinweisen“ ist er der Meinung, dass die Pandemie doch das Ergebnis eines Labor-Unfalls sein könnte. Er gehe nicht davon aus, dass sich das Virus über den Wildtier-Markt verbreitet habe, sondern vielmehr aus dem nahe gelegenen Hochsicherheitslabor des virologischen Instituts in Wuhan stamme.

Corona: Empörung über Studie - Verschiedene Indizien sollen auf Labor-Virus hinweisen

Für sein Ergebnis führt der Wissenschaftler verschiedene Indizien an. Zunächst könnten die Coronaviren „erstaunlich gut an menschliche Zellrezeptoren ankoppeln und in menschliche Zellen eindringen“, was „auf einen nicht natürlichen Ursprung“ hinweise, so Wiesendanger. Außerdem seien auf dem betreffenden Wildtier-Markt in Wuhan keine Fledermäuse zum Verkauf angeboten worden. Dafür gäbe es in dem von ihm ins Auge gefassten virologischen Institut „eine der weltweit größten Sammlungen von Fledermaus-Erregern, welche von weit entfernten Höhlen in südchinesischen Provinzen stammen“. Es gäbe zusätzlich „zahlreiche Hinweise“, dass sich „eine junge Wissenschaftlerin des virologischen Instituts in Wuhan als erste infiziert“ habe. So hätte sich der Erreger im Oktober 2019 verbreiten können.

In den Quellen der Studie finden sich unter anderem YouTube-Videos - womit der Autor eine Welle der Empörung ausgelöst hat. „Ein Team der Weltgesundheitsorganisation hat erst vor wenigen Tagen einen umfangreichen Bericht zum Ausbruchsgeschehen in Wuhan vorgelegt und kommt zu anderen möglichen Szenarien“, so ein Sprecher von Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank.

Corona-Theorie zu Labor-Unfall sorgt für Diskussion um Professor-Titel

Die Universität wollte die Untersuchung nicht kommentieren. „Die Hochschulleitung und die Pressestelle der Universität Hamburg üben keine Zensur zu Forschungsgegenständen und -ergebnissen ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus“, sagte eine Sprecherin. Hamburgs Wissenschaftsbehörde geht bei der umstrittenen Untersuchung zum Ursprung des Corona-Virus ebenfalls vorsichtig auf Distanz. „Wissenschaftsfreiheit ist ein unverrückbares Gut. Gleichwohl gilt für alle Form wissenschaftlicher Forschung, dass bei unklarer oder unsicherer Datenlage Zurückhaltung in der Bewertung angebracht ist“, sagte der Sprecher von Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank weiter.

Deutsche Politiker:innen und Journalist:innen verlangen indes, die Studie solle zurückgezogen werden und über sie solle nicht berichtet werden. Auch Wiesendangers Titel und sein Status an der Hamburger Uni solle infrage gestellt werden. Ein Spiegel-Journalist twitterte: „Das ist keine Studie, das ist eine wilde Sammlung bunt markierter PDFs“. Eine ARD-Journalistin twitterte gar schon am Abend vor der Veröffentlichung: „Professor. Ein Titel, der viel verspricht und manchmal so gar nichts hält.“

Corona: Anstehende WHO-Untersuchung politisch brisant

Peking weist jede Verantwortung für die Pandemie von sich und bringt zudem noch weitere Verbreitungsmöglichkeiten ins Spiel. Joe Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan erklärte zudem, Washington habe „ernste Bedenken“ über die Art und Weise, wie die Untersuchung in Wuhan abgelaufen sei. Wann der endgültige Bericht der WHO zu den Untersuchungen der internationalen Expert:innen-Gruppe zum Virus-Ursprung in China vorgelegt wird, steht derzeit noch nicht fest. (*Mit Material von dpa und afp)