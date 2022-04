US-Behörde hatte Maskenpflicht eigentlich verlängert: Gericht kippt nun wichtige Corona-Regel in den USA

Teilen

Ein Mitarbeiter der Metropolitan Transportation Authority trägt Mund-Nasen-Schutz und wartet an einer U-Bahn-Station auf einen Zug. © Frank Franklin II/ap/dpa

In den USA gilt vorerst keine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Flugzeugen. Eine Bundesrichterin hatte die Anordnung für ungültig erklärt.

Tampa – Die landesweite Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Flugzeugen erklärte eine Bundesrichterin in den USA am Montag für ungültig.

Die nationale Gesundheitsbehörde CDC habe ihre Befugnisse überschritten, indem sie eine Maskenpflicht verhängt habe, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Entscheidung der Richterin Kathryn Kimball Mizelle aus Tampa im US-Bundesstaat Florida. Zudem habe die Behörde ihre Entscheidung nicht angemessen begründet. Das Gericht in Tampa hob die Regelung auf und verwies sie zurück an die Gesundheitsbehörde.

Passagiere und Reisende müssen in Flugzeugen, Zügen und anderen Verkehrsmitteln wie U-Bahnen und Bussen vorerst keine Masken mehr tragen. Das Weiße Haus und das Justizministerium können Berufung gegen die Entscheidung einlegen.

US-Präsident Joe Biden wegen Maskenpflicht unter Druck

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden sah sich zuletzt zunehmend mit Forderungen konfrontiert, diese Corona-Maßnahme zu lockern oder aufzuheben. Republikanische Abgeordnete und mehrere große Fluggesellschaften hatten ein Ende der Maskenpflicht in Flugzeugen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln verlangt.

Maskenpflicht in den USA eigentlich bis Mai verlängert

Vergangene Woche hatten die US-Behörden beschlossen, die Maskenpflicht wegen steigender Corona-Infektionszahlen bis mindestens zum 3. Mai zu verlängern.

Ein Regierungsbeamter erklärte am Montagabend (Ortszeit): „Die Behörden prüfen die Entscheidung und erwägen mögliche weitere Schritte.“ Vorerst sei die von der CDC verfügte Maskenpflicht nicht mehr in Kraft. Die Transportsicherheitsbehörde (TSA) werde die Regelung zunächst nicht mehr durchsetzen. Die CDC empfehle aber weiterhin, in öffentlichen Verkehrsmitteln Masken zu tragen.(afp/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA