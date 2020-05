Vorerkrankung, Ansteckung, Symptome, Sterberate - Das wissen wir nach den ersten Wochen mit Covid-19

Coronavirus: Seit Wochen lebt die Welt mit dem Ausbruch des neuartigen Virus. Das wissen wir heute über Vorerkrankungen, Ansteckung, Symptome und Sterberate.

Im Januar wurden die ersten bekannten Corona-Fälle aus China gemeldet.

Seit mehreren Wochen lebt und kämpft die Welt mit dem neuartigen Covid-19-Virus .

München - Seit Anfang des Jahres beschäftigt die Welt das Coronavirus. Nachdem im Januar die ersten Fälle von Infizierten mit dem neuartigen Covid-19-Virus bestätigt wurden, wird weltweit dagegen angekämpft. Viele Ärzte beobachten die Auswirkungen des Virus an Patienten und Wissenschaftler versuchen den unbekannten Erreger besser zu verstehen. Dabei treten immer wieder neue Informationen zutage. Das wissen wir bisher über Ansteckung, Symptome, Vorerkrankungen und Sterberate im Zusammenhang mit Corona.

Coronavirus: Wie verläuft die Ansteckung mit Covid-19?

Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) wird Corona hauptsächlich über eine Tröpfcheninfektion übertragen. Vorsicht ist deshalb beim Niesen, Husten, Sprechen oder Singen geboten. Die Gefahr besteht darin, dass währenddessen virushaltige Tröpfchen von Infizierten an die Schleimhäute von Nase, Mund oder Augen von Gesunden gelangen. Dann könnte es zu einer Ansteckung kommen. Je größer die Virusmenge ist, desto wahrscheinlicher ist auch eine Infektion. Der Immunzustand des Betroffenen spielt zusätzlich noch eine Rolle.

Auch mit #MundNasenBedeckung ist es unerlässlich, den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen einzuhalten und die wichtigen Hygienemaßnahmen zu beachten zum Schutz vor Ansteckung: https://t.co/rUvsxCWiXr pic.twitter.com/DGSrw4RFQ4 — BZgA (@bzga_de) April 29, 2020

Der Ansteckungsweg über eine Schmierinfektion oder Kontaktübertragung ist laut Robert-Koch-Institut RKI ebenso möglich, jedoch unwahrscheinlicher. Viren können beim Niesen auf Hände oder Oberflächen geraten. Wer eine kontaminierte Stelle berührt und sich danach ins Gesicht fasst, erhöht die Gefahr einer Ansteckung. Viren können so mit Mund- oder Nasenschleimhaut und Augenbindehaut in Verbindung kommen. Jedoch halten sich die Viren laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) nur ein paar Stunden bis zu ein paar Tagen auf trockenen Oberflächen und werden dann inaktiv.

Eine Übertragung über das reine Ausatmen und den dabei ausgestoßenen Aerosolen halten Wissenschaftler für eher unwahrscheinlich, es kann jedoch nach Angaben der BZgA noch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Bei Aerosolen handelt es sich um in der Luft schwebende Tröpfchen, die kleiner als fünf Mikrometer sind.

Coronavirus: Welche Symptome können bei einer Erkrankung auftreten?

Die Liste der möglichen Symptome ist derzeit lang, einen „typischen“ Verlauf der Krankheit gibt es nicht und viele Symptome sind denen einer Grippe sehr ähnlich. Laut RKI zeigte sich bislang in Deutschland eine Infektion durch Husten (50 %), Fieber (42 %) und Schnupfen (21 %).

Europaweit ist das am häufigsten aufgetretene Kennzeichen eine Störung des Geruchs- und Geschmackssinn. Dies kann laut dem Pathologen Dr. Florian Länger in einem Interview mit der Welt daran liegen, dass Infektion und Zellschädigung über die Nase und den Rachen stattfindet. Danach erst komme es zur Ausbreitung in der Lunge, das zu erheblichen Schäden führen kann. 20 Prozent der Erkrankten zeigen stärkere Symptome, ein Drittel von diesen benötige sogar eine Intensivbehandlung.

Schlaganfall als Erstsymptom bei jungen COVID-19-Patienten

Berichte über neurologische Symptome bei COVID-19 mehren sich: In New York wurden fünf relativ junge Corona-Patienten mit Schlaganfällen stationär aufgenommen, und ein Säugling entwickelte Dyston… https://t.co/3O6tf7Oovb pic.twitter.com/Qspii4VTAq — Ärzte Zeitung (@aerztezeitung) May 3, 2020

Die Liste der aufgetretenen Symptomen lässt sich erweitern mit Kopf- und Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Atemnot, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Gewichtsverlust, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Hautausschlag, Bindehautentzündung, Apathie, Lymphknotenschwellung und Benommenheit.

Coronavirus: Welche Vorerkrankungen sind bei einer Infektion riskant?

Bei bestimmten Vorerkrankungen kann eine Ansteckung mit Covid-19 einen schwereren Krankheitsverlauf einschlagen. Wie der Pathologe Prof. Danny Jonigk gegenüber der Welt äußerte, ist dabei vor allem relevant, welche Vorerkrankungen vorliegen.

Laut dem BZgA können Erkrankungen des Herz- und Kreislaufsystems sowie chronische Lungen- und Lebererkrankungen das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs erhöhen. Ebenso tragen Diabetes und Krebserkrankungen zu einem erhöhten Risiko* für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Covid-19-Infektion bei.

Menschen mit einem geschwächten Immunsystem sind zudem eher gefährdet, schwer an Corona zu erkranken. Das Immunsystem kann entweder durch andere Erkrankungen oder durch die Einnahme von Medikamenten wie z. B. Cortison geschwächt werden. Auch Menschen mit starkem Übergewicht sind gefährdeter.

Besonders heikle Vorerkrankung: New Yorker Studie zeigt überraschenden größten Risikofaktor für eine schwere Covid-19-Erkrankung #Corona https://t.co/lhGLRRIPWa — musari (@musar_i) May 2, 2020

Coronavirus: Wie hoch ist die Sterberate?

Eine der wichtigsten Werte zur Messung der Belastung durch Covid-19 ist laut der John-Hopkins-University die Sterberate. Um sie zu ermitteln, wird die Zahl der Todesfälle in einem Land entweder durch die gesamte Bevölkerung oder eine Untergruppe von beispielsweise 100.000 Personen geteilt. Wenn die Todesfälle durch die Zahl der bestätigten Infizierten geteilt wird, nennt man es Letalität. Viele Länder haben unterschiedliche Zahlen gemeldet. Das kann verschiedene Gründe haben.

Werden beispielsweise in einem Land mehr Menschen getestet - auch diejenigen mit milderen Verläufen - dann sinkt die Sterberate demzufolge dort. Auch der Zustand des Gesundheitssystems in einem Land spielt eine wichtige Rolle für die Höhe der Sterberate. Laut den aktuellen Zahlen der John-Hopkins-University (Stand 4. Mai 2020) liegt die Sterberate in Deutschland* derzeit bei 4,2 Prozent. Die höchste Sterberate hat im Moment Belgien mit 15,8 Prozent zu verzeichnen. Dahinter folgen Großbritannien (15 %) und Frankreich (14,9 %). Im Vergleich dazu liegt die Sterberate durch Influenza bei 0,1 Prozent.

