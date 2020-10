Corona weltweit: China meldet höchste Zahlen seit langer Zeit - Monatelanger Lockdown in Australien beendet

Die Corona-Zahlen steigen in einigen Teilen der Welt weiterhin rasant an. In Australien scheint sich die Lage hingegen deutlich zu bessern. Der News-Ticker.

München - Die zweite Welle der Coronavirus-Pandemie rollt derzeit über Europa hinweg und sorgt für hohe Infektionszahlen und entsprechend drastische Maßnahmen der Regierungen. Doch die Zahlen sind nicht nur in Europa hoch. China vermeldete zuletzt die höchsten Zahlen seit zwei Monaten, die USA verzeichneten am vergangenen Wochenende einen Rekordwert bei der Zahl der Neuinfektionen. In Australien hingegen scheint sich die Lage zu stabilisieren. Dort wurde ein monatelanger Lockdown beendet.

Corona weltweit: China meldet höchste Zahlen seit mehr als zwei Monaten

In China meldeten die Behörden offiziellen Angaben zufolge mit 42 neuen Corona-Fällen an einem Tag die höchste Zahl seit mehr als zwei Monaten. Etwa die Hälfte der Fälle geht auf einen Ausbruch in einer Fabrik in der Stadt Kashgar im Nordwesten Chinas zurück. Innerhalb von nur vier Tagen wurden dort 4,7 Millionen Einwohner auf eine mögliche Corona-Infektion* getestet. Das Gesundheitsamt der Region Xinjiang berichtete am Mittwoch, dass bei 183 Menschen der Erreger nachgewiesen worden sei, davon bei 161 Personen ohne Symptome wie Husten oder Fieber. Lediglich 22 zeigten Anzeichen einer Covid-19-Erkrankung.

Die meisten Flüge nach Kashgar sind seit dem Wochenende gestrichen. Augenzeugen berichteten ebenfalls von Straßenkontrollen auf dem Weg in die Stadt. Die staatlichen Gesundheitsbehörden in Peking entsandten eine Arbeitsgruppe nach Kashgar. Mit strengen Maßnahmen wie Massentests, strikter Quarantäne, genauer Nachverfolgung von Kontaktpersonen und Einreisebeschränkungen hat China das Coronavirus* weitgehend unter Kontrolle gebracht.

Corona in Australien: Monatelanger Lockdown in Victoria aufgehoben

Der Bundesstaat Victoria im Südosten Australiens hat nach mehreren Monaten seinen Corona-Lockdown aufgehoben. Seit Mittwoch dürfen Geschäfte, Bars, Cafés und Restaurants wieder öffnen. Die strengen Auflagen galten seit Anfang August. Die Bürger dürfen nun auch wieder ohne größere Auflagen ihre Häuser verlassen. Für die etwa 4,9 Millionen Einwohner der Hauptstadt Melbourne gilt das zunächst allerdings nur eingeschränkt. Sie dürfen sich lediglich in einem Umkreis von 25 Kilometern um ihr Zuhause bewegen. Diese Beschränkung soll erst am 8. November aufgehoben werden. Zuvor waren es lediglich fünf Kilometer.

Die Ausgangsbeschränkungen für die Einwohner Melbournes zählten zu den am längsten dauernden weltweit. Bereits Anfang Juli wurden sie eingeführt und dauerten somit 112 Tage. Die Zentralregierung in Canberra hatte die extrem strengen Regeln, beispielsweise das nächtliche Ausgehverbot, scharf kritisiert. Zum Ende der vergangenen Woche protestierten Hunderte Menschen in Melbourne gegen die Einschränkungen. Dabei kam es auch zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Die Aufhebung der Beschränkungen wurde am Mittwoch in einigen Bars gefeiert. Dabei wurden die Sekunden bis Mitternacht runtergezählt, wie an Silvester. Maximal 20 Kunden durften in den Läden Platz nehmen und wurden von Konfetti begrüßt. Seit Beginn der Pandemie wurden in Australien insgesamt etwas mehr als 27.500 Corona-Fälle registriert. Die Zahl ist deutlich niedriger als in den meisten Industrieländern. Am Mittwoch wurden in Victoria lediglich zwei neue Ansteckungen vermeldet, in New South Wales, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat, nur eine.

Corona weltweit: USA mit Rekordwert an Neuinfektionen am vergangenen Freitag

Das Land mit den meisten bestätigten Corona-Fällen weltweit sind die USA. Laut Angaben der Johns Hopkins Universität wurden in den Vereinigten Staaten rund 8,78 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus* gemeldet. Am vergangenen Freitag wurde mit 83.757 Neuinfektionen innerhalb eines Tages ein neuer Rekordwert verzeichnet. Präsident Donald Trump, der selbst infiziert war, spielt die Gefahr durch die Pandemie weiterhin runter. In seinen Augen ist die Anzahl der Tests* verantwortlich für die hohe Zahl der Neuinfektionen.

Corona in Brasilien: Zwei Covid-Tote bei Krankenhaus-Brand in Rio de Janeiro

In Brasilien haben sich seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie bislang mehr als 5,4 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. In Norden der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro ist am Dienstag in einem Krankenhaus ein großes Feuer ausgebrochen. Rund 200 Patienten seien aus der Klinik in Sicherheit gebracht und in andere Krankenhäuser verlegt worden, berichtete das Nachrichtenportal G1. Zwei Frauen, die an Covid-19 erkrankt waren, seien bei der Evakuierung gestorben. (ph) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © picture alliance/Hu Huhu/XinHua/dpa