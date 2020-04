Corona in Deutschland - Über 100.000 Infizierte - Merkel warnt: „Leben weiter in einer Pandemie“ 

Das Coronavirus* beeinträchtigt das öffentliche Leben in Deutschland.

Die Zahlen der Infizierten und die Zahl der Todesfälle steigen.

Eine Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen* ist derzeit noch Zukunftsmusik.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus und die bisherigen Corona-News aus Deutschland zum Nachlesen. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen.



Update vom 6. April, 16.49 Uhr: In einer Pressekonferenz am Montagnachmittag sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel über eine mögliche Lockerung der aktuellen Corona-Maßnahmen.

„Wir wären eine schlechte Bundesregierung, wenn wir nicht intensiv darüber nachdenken würden, wie wir, auch bei Einhaltung des Gesundheitsschutzes, das Leben wieder hochfahren könnten“, sprach Merkel einen möglichen Exit-Plan an. Die Bundesregierung sei gleichzeitig aber auch schlecht, wenn sie jetzt ein konkretes Datum nennen würde, so Merkel weiter. Es sei jedoch auch klar, dass der Gesundheitsschutz auch bei Öffnung des öffentlichen Lebens immer oberste Priorität habe. „Wir leben weiter in einer Pandemie.“ Das Virus werde nicht einfach verschwinden.

Die Fallzahlen würden jedoch zeigen, dass man einen Schritt vorangekommen sei, so Merkel. Die Zeit sei jedoch noch nicht gekommen, um Entwarnung zu geben.

Coronavirus in Deutschland: Bundeskanzlerin Merkel über mögliche Lockerungen

„Sobald es die gesundheitliche Situation nachlässt, werden wir selbstverständlich zu dem freien Leben, wie wir es kennen, zurückkehren“, sagte die Bundeskanzlerin. Das werde Schritt für Schritt passieren. Details oder ein konkretes Datum nannte Angela Merkel jedoch nicht.

Eine Mundschutzpflicht sei bislang noch kein Thema - insbesondere weil es aktuell auch gar nicht genug Masken gebe.

Corona in Deutschland: Über 100.000 Infizierte - Merkel veröffentlicht neue Details zum „Exit-Stichtag"

Berlin - Das Coronavirus* hat Deutschland fest im Griff. Das öffentliche Leben steht still, die Menschen bleiben weitgehend zu Hause und folgen den Maßnahmen, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen.

Coronavirus in Deutschland: Lockerungen der Corona-Maßnahmen? - Seibert bezieht Stellung

Deutschland befindet sich im Standby-Modus und die Menschen warten sehnlichst auf eine Lockerung der Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus*. Schulen und viele Geschäfte sind geschlossen, Fußballspiele wurden abgesagt. Folgt Deutschland schon bald Österreich und vollzieht eine Lockerung der Schutzmaßnahmen?

Aktuell sieht es nicht danach aus. Denn anders als Österreich, nennt die Bundesregierung weiter keinen festen Termin für eine schrittweise Lockerung der Corona-Maßnahmen. Regierungssprecher Steffen Seibert verwies am Montag auf die Äußerungen von Kanzlerin Merkel (CDU) vom Wochenende, wonach aus den Infektionszahlen noch kein sicherer Trend abzulesen sei. Er verwies auf Merkels Aussage, es sei unverantwortlich, jetzt falsche Hoffnungen zu wecken.

Coronavirus: Bundesregierung nennt „keinen Exit-Stichtag“ für Deutschland

Die Einhaltung aller Regeln bleibe daher "absolut notwendig". Seibert warb um Verständnis, "dass die Bundesregierung jetzt keinen Exit-Stichtag, keinen festen Termin nennen kann", ab dem die Maßnahmen gelockert werden könnten. Es sei „nicht sinnvoll, über einzelne mögliche Schritte zu sprechen“, fügte der Regierungssprecher hinzu.

Merkel hatte in ihrem am Freitagabend veröffentlichten wöchentlichen Podcast gesagt, es gebe erste Anzeichen für eine Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus*. Es sei aber "definitiv viel zu früh, um darin einen sicheren Trend zu erkennen, und erst recht ist es viel zu früh, um deswegen auch nur an irgendeiner Stelle die strengen Regeln, die wir uns gegeben haben, schon wieder zu lockern", betonte die Kanzlerin.

Coronavirus in Deutschland: Mehr als 100.000 Infektionen

Nach wie vor breite sich das Virus "mit hoher Geschwindigkeit" in Deutschland aus, so Merkel. Und das zeigen auch die aktuellen Corona-Fallzahlen. So hat Deutschland am Montagnachmittag der John-Hopkins-University zufolge mehr als 100.000 Infektionen (Stand: 6. April, 15.32 Uhr). 1.584 Menschen seien der Statistik zufolge an Covid-19 gestorben.

In Italien fürchtet man indes eine zweite Virus-Welle. Unterdessen hat Spanien Italien überholt. Dennoch gibt es einen Hoffnungsschimmer.

