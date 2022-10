Corvette belegt zwei Parkplätze – doch Tausende nehmen den Fahrer in Schutz

Von: Armin T. Linder, Simon Mones

Teilen

Ein Corvette-Luxusauto belegt zwei Parkplätze. Eigentlich sollte man da Internet-Wut erwarten. Doch der Fahrer wird verteidigt. Es ist nicht immer alles, wie es scheint.

Washington – Park-Rowdys sorgen im Netz immer wieder für Ärger. Etwa im Fall einer Hochschwangeren, die wegen einer rücksichtslosen Fahrerin nicht mehr in ihren Wegen kam. Oder auch bei Autos, die gleich mehrere Stellplätze nutzen. Und in Linz wurde sogar mal der womöglich schlechteste Parker der Welt entdeckt.

Man weiß nie, ob die Fahrer durch besondere Umstände zu ihrem jeweiligen Park-Lapsus getrieben wurden. Steckte Eile nebst Notfall dahinter? Oder stand vielleicht einfach ein anderes Auto derart bescheuert daneben, dass man nicht anders parken konnte? Achtung, wir kommen nun zu einem Fall, der noch uneindeutiger ist. Und vielleicht gerade Reddit so richtig beschäftigt. Mehr als 33.000 Reaktionen per Votes sowie 1.600 Kommentare gab es in der ersten Woche.

„Er parkte so und fuhr in den Urlaub“: Kniffliges Corvette-Foto bei Reddit

„Er parkte so und fuhr in den Urlaub“, schrieb der Thread-Eröffner „Adam_Exists“. Natürlich ist weder die Echtheit des Fotos bestätigt noch irgendwelche Hintergründe wie der Ort des Geschehens. Zumindest das Bild wirkt aber authentisch. Es zeigt eine knallrote Corvette, die zwei Parkplätze belegt. Eigentlich.

Ob die Corvette nun falsch oder richtig steht, ist nicht ganz klar. © Reddit (Adam_Exists)

Doch jetzt wird es knifflig: Schaut man sich das Foto genauer an, wird schnell klar, dass der Corvette-Fahrer vermutlich nicht mit Absicht auf zwei Parkplätzen steht. Der Radstopper – der vor allem in den USA zum Einsatz kommt – ist so platziert, dass er sich auf beiden Stellplätzen befindet. Eine Tatsache, die auch den Reddit-Nutzern nicht verborgen bleibt: „Die fehlerhafte Platzierung des Parkblocks ist noch ärgerlicher als der Parkvorgang.“

Corvette belegt zwei Parkplätze - Tausende nehmen Fahrer in Schutz

Liegt also die Schuld gar nicht beim Corvette-Fahrer? Zudem die Trennlinien zwischen den Parkplätzen auch nicht so richtig ausgeprägt sind? „Das ist die Schuld derjenigen, die bei der Gestaltung und/oder Wartung der Parkplätze versagt haben“, findet ein Nutzer. „Es sieht so aus, als ob sie versuchen, billig zu sein und eine Schwelle für zwei Plätze zu verwenden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es mir genauso geht. Soll ich den abgenutzten und verblassten Linien folgen oder den gleichen Standard wie auf allen anderen Parkplätzen, die ich in meinem Leben gesehen habe?“

Die meisten Nutzer sehen das ähnlich und gehen davon aus, dass sich der Besitzer des Sportwagens nichts falsch gemacht hat. „Ich stimme zu und erhöhe um ein ‚Das passiert auf diesem Parkplatz oft‘“, ergänzt ein Reddit-User.

Sage und schreibe 11.600 Likes bekam in einer Woche dieser Kommentar: „Er war verwirrt von der Stoppvorrichtung.“ Das heißt wohl, dass Tausende den Corvette-Fahrer in Schutz nehmen. Die Dinge sind eben manchmal nicht so leicht wie sie scheinen.