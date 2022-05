Franziskaner müssen gehen: Noch ein Kloster an der Costa Blanca schließt

Und noch ein Kloster weniger an der Costa Blanca: Pegos Convent schließt. © Ángel García

Nach 400 Jahren verlassen die Franziskaner den kleinen Ort Pego. Warum auch das zweite Kloster an der Costa Blanca innerhalb von wenigen Jahren schließen muss, erfahren Sie in diesem Artikel:

Ángel, Rubén und Ismael müssen sich aus Pego verabschieden. Es sind die letzten drei Franziskaner, die noch in dem alten Klostergebäude leben. Die ersten Franziskaner kamen schon vor rund 400 Jahren in die kleine Costa-Blanca-Gemeinde. Doch in dem Kloster an der Costa Blanca, das jetzt schließen muss, fehlt es an Nachwuchs, berichtet costanachrichten.com.

Pego ist nicht der einzige Ort, den diese Form der in Spanien so eklatanten Kirchenkrise trifft. Erst 2018 war es das nahegelegene Benissa, das sich von seinen Franziskanern verabschieden musste. Auch dort waren es zu wenige Mönche für das große Kloster gewesen. Pegos Bevölkerung hat die Nachricht mit Bestürzung aufgenommen: Für sie sind die Franziskaner ein wichtiger Teil der Ortsgeschichte.