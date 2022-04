Weizen und Co. an der Costa Blanca: Mühlen zwischen Stillstand und Auftrieb

Auch Johannisbrot-Mehl wurde an der Costa Blanca gemahlen. © Ángel García

Stillstehende Mühlen an der Costa Blanca erinnern daran, dass auch hier einmal eigenes Mehl, zum Beispiel aus Weizen, produziert wurde. Die Geschichte dahinter steht in diesem Artikel:

Sie sind imposant, diese Riesen-Holzkonstruktionen mit ihren Trichtern, Röhren, Rädern, Schächten und Mahlsteinen, und verbergen sich in manch einem auf den ersten Blick unscheinbar wirkenden Dorfhaus an der Costa Blanca*. Noch bis vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten mahlten sie Weizen oder auch Johannisbrotsamen zu Mehl. Heute stehen die meisten still, wie costanachrichten.com berichtet.* Der Weizenanbau wurde aufgegeben, größere Mehlfabriken in anderen Teilen Spaniens* mahlten günstiger und schneller, das Geschäft lohnte sich nicht mehr.

Das könnte sich wieder ändern. Das Interesse für die Industrieleichen steigt - und auch das Interesse daran, Getreide wieder auf die heimischen Felder zu holen. Ein kleines Dorf macht es vor. Hier rattert die kleine Mühle wieder.