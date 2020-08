Waldbrände an der Costa Blanca: Malerisches Tal steht in Flammen

Über 200 Hektar Land sind am Wochenende im Hinterland der Costa Blanca verbrannt. Zwei Feuer waren am Samstag im Vall de Gallinera und in Castell de Castells ausgebrochen.

Vall de Gallinera - Die Feuerwehr im Hinterland der spanischen Costa Blanca hatte am Wochenende alle Hände voll zu tun. In dem malerischen Tal Vall de Gallinera sowie im Bergdorf Castell de Castells waren am Samstag zwei Brände ausgebrochen, wie costanachrichten.com berichtet. Noch im 36 Kilometer entfernten Dénia war der Rauch aus dem Kirschental Vall de Gallinera zu sehen.

Die Feuerwehr rückte den Flammen mit mehreren Einheiten aus der Luft und am Boden zu Leibe. Am Sonntag, 9. August, gelang es den Einsatzkräften, den Brand in Castell de Castells unter Kontrolle zu bringen. Einen Tag später galt das Feuer im Vall de Gallinera als stabilisiert. Insgesamt verbrannten mindestens 180 Hektar im Kirschental und weitere 36 in Castell de Castells. Die Behörden erinnern einmal mehr an die hohe Waldbrandgefahr im Sommer in Spanien und fordern unter anderem dazu auf, Zigarettenkippen nicht in die Landschaft zu werfen.