Country-Sänger Jake Flint (37) verstirbt in seiner Hochzeitsnacht

Von: Ines Baur

Die Hochzeit, der schönste Tag im Leben eines Paares, sollte nicht mit einem Todesfall enden. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Ein Country Sänger aus Oklahoma verstirbt nur wenige Stunden nach seiner Hochzeit im Schlaf. Freunde, Kollegen und vor allem die Witwe sind geschockt.

USA/Oklahoma - Es sollte der schönste Tag im Leben von Jake und Branda Flint sein. Das Paar hatte sich am Samstag das Ja-Wort gegeben. Mike Hosty spielte bei der Feier, schreibt Bild. Der Musiker berichtet, dass es in Strömen geregnet habe, – doch das hätte nicht für schlechte Stimmung gesorgt. „Ich habe zwar immer noch Schlamm in meinem alten Van, aber es war eine lustige Hochzeit“, so die Ein-Mann-Kapelle. Dann, wenige Stunden nach der Hochzeit passiert das Unfassbare: Der Bräutigam stirbt im Alter von 37 Jahren im Schlaf.

Noch vor wenigen Wochen postet Flint ein Foto kurz vor einem Auftritt bei Instagram.

Wenn geliebte Menschen sterben ist es immer tragisch. Doch kurz nach der Hochzeit - das schmerzt sehr. Auch ein junger Familienvater aus Eichenried ist kurz nach seiner Hochzeit bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Country-Sänger stirbt kurz nach der Hochzeit - „Ich kann nicht mehr viel ertragen“

Brenda Flint, die Witwe von Jake Flint, erklärte nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes, dass ihr „das Herz stehen geblieben“ sei, so independent.co.uk. „Wir sollten eigentlich Hochzeitsfotos durchsehen“, postet sie auf Facebook. „Aber stattdessen muss ich Kleider für die Beerdigung meines Mannes aussuchen.“ Es sei nicht vorgesehen, dass Menschen so viel Schmerz empfinden müssen. Ihr Herz sei gebrochen. „Ich brauche ihn wirklich zurück. Ich kann nicht mehr viel ertragen. Ich brauche ihn hier.“

Flints langjähriger Pressesprecher Clif Doyal sagte gegenüber The Oklahoman: „Er war nicht nur ein Kunde, sondern auch ein guter Freund und einfach ein super netter Kerl.“ Wie man an den vielen Reaktionen in den sozialen Medien sehen könne, wurde er von allen geliebt. Country-Sänger Flint sei ein geselliger Mensch gewesen und hatte einen unglaublichen Sinn für Humor. „Er brachte alle zum Lachen und gab allen das Gefühl, willkommen zu sein. Er war ein Botschafter für die Oklahoma Red Dirt Musik“. Flint, 37, lebte in Tulsa und wuchs in Holdenville auf. Die Ursache für seinen Tod ist noch nicht geklärt.