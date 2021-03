Covid-Impfung in Spanien: Auch Ausländer können sich impfen lassen

Deutsche, die einen Teil des Jahres in Spanien verbringen, können sich dort gegen Covid-19 impfen lassen. Dafür brauchen sie nur ein Dokument.

Auch Ausländer, die nur einen Teil des Jahres in Spanien* leben, können sich dort gegen Corona* impfen lassen. Deutsche und andere Ausländer brauchen lediglich die Meldebescheingung ihres spanischen Rathauses, um in die Corona-Impfkampagne aufgenommen zu werden*, berichtet costanachrichten.com*. Auf Spanisch heißt die Meldebescheinigung empadronamiento.

Mit der Meldebescheinigung und der europäischen Krankenversicherungskarte müssen sich Deutsche und andere Ausländer in Spanien bei ihrem zuständigen Gesundheitszentrum melden. Dort bekommen sie eine vorläufige spanische Krankenkarte (SIP), die zur Covid-Impfung berechtigt. In Calpe* an der Costa Blanca* funktioniert das Prozedere bereits, in vielen anderen Orten hapert die Umsetzung noch.