75 Tonnen umgekippt! Fahrer mit Schwertransporter verunglückt - Autobahn wegen extremer Bergung gesperrt

Diese Bergung sorgt für massive Probleme: In der Nacht zu Dienstag ist ein Schwertransporter mit einem 75-Tonnen schweren Windrad-Teil verunglückt - die Autobahn wurde gesperrt, der Schaden ist extrem.

Cuxhaven / Bremerhaven - Auf der Autobahn A27 zwischen Cuxhaven und Bremen ist am späten Montag ein Schwertransporter verunglückt, wie nordbuzz.de* berichtet. Die Autobahn ist Richtung Bremen/Bremerhaven komplett gesperrt. Denn die Bergung nach dem Unfall hat es in sich.

Zwischen Cuxhaven und Bremerhaven: Vollsperrung der A27 nach Schwertransporter-Unfall

+ Unfall: Ein Schwertransporter ist auf der A27 zwischen Cuxhaven und Bremerhaven von der Autobahn abgekommen. © Polizei

Wie die Polizei mitteilt, ist der Fahrer eines Schwertransporters am Montag gegen 22.30 Uhr auf der A27 zwischen Altenwalde und Nordholz nach rechts von der Autobahn abgekommen. Das Problem: Die Ladung war ein 75 Tonnen schweres Teil einer Windkraftanlage.

Autobahn Richtung Bremen wohl bis Dienstagnachmittag gesperrt

Das Gespann hat den Angaben zufolge die Leitplanke der A27 auf einer Länge von 50 Metern zerdrückt, auch eine Lärmschutzwand wurde beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

+ Vollsperrung der A27 zwischen Cuxhaven und Bremerhaven: Zwischen Altenwalde und Nordholz ist die Autobahn auch am Dienstag gesperrt. © Screenshot Google Maps

Um den Schwertransporter und das 75 Tonnen schwere Teil vom Windrad zu bergen, muss die A27 zwischen Cuxhaven und Bremerhaven vermutlich noch bis 20 Uhr in Richtung Bremen gesperrt bleiben. Geschätzte Höhe des Schadens: Rund 250.000 Euro.

