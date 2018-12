Feuerwehr stürmt brennendes Haus - und macht schrecklichen Fund

Großeinsatz für die Feuerwehr: 130 Kameraden kämpfen gegen die Flammen - und ziehen etwas Gruseliges aus dem brennenden Haus.

Darmstadt - Horror-Fund in Michelstadt (etwa 40 Kilometer südöstlich von Darmstadt gelegen): Die Feuerwehr stürmte ein brennendes Haus und machte eine grauenhafte Entdeckung. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Feuerwehr macht Horror-Fund in brennendem Haus nahe Darmstadt

Freitag nach Weihnachten, Notruf bei der Feuerwehr: Ein Haus stand in der Nähe von Darmstadt in Flammen. Sofort rückten die Kameraden aus. Als die bei dem Wohnhaus eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Bewohner der angrenzenden Häuser konnten sich von alleine in die Freiheit retten. Während die Löscharbeiten liefen, gingen Feuerwehrmänner in das Gebäude - und machten einen Horror-Fund.

Darmstadt: Feuerwehr findet verbrannten Körper

Von einer "leblosen Person" war anfangs in der Pressemeldung der Polizei Südhessen (zuständig unter anderem für Darmstadt) die Rede. Eine Nachfrage bei der Feuerwehr ergabt: Die Einsatzkräfte konnten nur noch eine Leiche bergen.

Ob Mann oder Frau, ließ sich zunächst nicht sagen. "Der Körper war bis zur Vollständigkeit verbrannt", so ein Sprecher der Feuerwehr. Eine Obduktion ergab, dass es sich bei der Verstorbenen offenbar um die 67 Jahre alte Bewohnerin des Fachwerkhauses handelt.

130 Feuerwehrleute nahe Darmstadt im Großeinsatz

Bei dem Feuer in der Nähe von Darmstadt waren insgesamt 130 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch Kräfte aus den umliegenden Gemeinden mussten hinzugezogen werden. Hinzu kamen zwei Krankenwagen, ein Notarzt und ein Krisen-Interventionsteam.

+ Das Wohnhaus in der Nähe von Darmstadt ist komplett zerstört. © picture alliance/dpa

Das Gebäude ist einsturzgefährdet und musste gesichert werden, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Feuer bei Darmstadt: Experten der Kripo ermitteln wegen Brandstiftung

Ermittler der Kripo konnten bislang keine Spuren finden, die auf einen technischen Defekt hindeuten. Brandstiftung ist also nicht ausgeschlossen! Das Feuer war in einem Schuppen hinter dem Haus ausgebrochen und hatte rasch übergegriffen. Hinweise bitte unter Telefon (06062) 9530. Die extratipp.com*-Leser interessieren sich aktuell auch für folgende Meldung: Ein Mann ist mit vier Frauen unterwegs - vor dem Burger King passiert es!

Matthias Hoffmann

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.