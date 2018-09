Irrer treibt Unwesen im Wald: Was Mountainbiker dort findet, macht fassungslos

Ein Mountainbiker fährt bei Darmstadt durch den Wald - was er dort findet, macht fassungslos.

Darmstadt - Entsetzlicher Fund in dem 700-Seelen-Ort Balkhausen im hessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg! Während ein Mountainbiker mit seinem Rad unterwegs war, musste er feststellen, dass jemand gefährliche Fallen im Wald verteilt hatte, wie extratipp.com* berichtet. Nun sucht die Polizei in Pfungstadt nach dem Irren, der in Balkhausen sein Unwesen treibt.

Balkhausen in Darmstadt: Mountainbiker macht erschreckenden Fund im Wald

Am vergangenen Sonntag, den 16. September, machte der Mountainbiker die Entdeckung auf einem Waldweg nördlich des Melibokus in Balkhausen: Dort ragten angespitzte Holzschrauben aus dem Boden, die Stahlspitzen standen senkrecht nach oben. Insgesamt wurden sieben Nägel festgestellt, alle mittig auf dem Weg im Waldboden oder im Wurzelwerk befestigt. Eine extratipp.com-Nachfrage bei der Polizei in Darmstadt ergab: Die gefährlichen Fallen waren ca. 7 cm groß - entsprechend der Länge eines kleinen Fingers!

+ Nördlich des Melibokus in Balkhausen wurden sieben Nägel im Wald befestigt. © Screenshot Google Maps

Balkhausen: Irrer verteilt Nägel in Wald - Wem sollte Schaden zugefügt werden?

Nahe liegt, laut der Polizei, dass der bislang unbekannte Täter es mit den Fallen im Wald auf die Mountainbiker abgesehen hatte. Doch nicht für einen Mountainbiker, der durch die Nägel einen Platten oder sogar einen Sturz erleiden könnte, stellen solche Stahlspitzen eine große Gefahr dar: Auch für Spaziergänger, Wanderer und vor allem für spielende Kinder können die im Boden eingelassene Nägel eine große Verletzungsgefahr ergeben.

+ Diese Nägel steckte ein Irrer in den Waldboden. © Polizei

Von der Polizei in Pfungstadt wurden bereits die Ermittlungen aufgenommen, die Nägel wurden natürlich umgehend aus dem Waldboden in Balkhausen entfernt. Wer ist der kranke Mensch, der es in Kauf nimmt, seine Mitmenschen mutwillig zu verletzen? Die Polizei steht bislang vor einem Rätsel. Wer Hinweise geben kann - vielleicht sogar selbst von den Nägeln verletzt wurde - wird gebeten, sich unter der 06157/9509-0 zu melden. Am Donnerstag staunen unsere Leser darüber: Ein Harley-Fahrer macht seine Garage auf - und erlebt den Schock seines Lebens, wie extratipp.com* berichtet.

Natascha Berger

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.