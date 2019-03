Schüsse bei Autobahnbrücke - Polizist stirbt im Einsatz

Wetter in Deutschland: Rosenmontagszügen in Köln und Mainz trotz Sturmtief „Bennet“

Am Rosenmontag bestimmt Sturmtief Bennet das Wetter und die Stimmung in den Karnevalshochburgen. Wegen starker Sturmböen sind die Umzüge in Köln und in Mainz Gefahr.