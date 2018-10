Mann liegt überfahren auf Straße - Reaktion der anderen Autofahrer schockiert

Ein Mann wird überfahren und liegt tot auf der Straße - wie sich die anderen Verkehrsteilnehmer verhalten, schockiert.

Darmstadt - Wie rücksichtslos können Menschen nur sein? Diese Frage stellen sich derzeit Ermittler der Polizei in Darmstadt: Dort wurde ein Mann durch einen Unfall tödlich verletzt - doch das Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer, während er tot auf der Straße lag, könnte kaum schockierender sein. Darüber berichtet extratipp.com*.

Darmstädter wird überfahren - was Unfallverursacher macht, schockiert ganze Gemeinde

Am vergangenen Mittwochabend (24. Oktober) gegen 19.25 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Seeheim-Jugenheim (im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg) ein schrecklicher Unfall: Ein 56-jähriger Fußgänger aus Darmstadt war auf der L3100 zwischen der B426 und Malchen unterwegs, als er und ein Auto zusammenprallten.

Der Verursacher jedoch machtekeine Anstalten anzuhalten und nach dem Mann zu sehen - er flüchtete stattdessen von der Unfallstelle.



Mann aus Darmstadt liegt tot auf der Straße - nicht nur Verursacher überrollt ihn

Andere Verkehrsteilnehmer wurden anscheinend auch nicht sofort auf die Leiche auf der Straße aufmerksam: Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilt, soll "mindestens ein weiterer Pkw" über den toten Darmstädter am Boden gefahren sein. Die zur Unfallstelle gerufenen Beamten begannen sofort mit der Fahndung nach dem Unfallverursacher - doch konnten diesen bisher nicht ausfindig machen. Die Polizeistation in Pfungstadt bittet die Bevölkerung deswegen um Hilfe: Unfallzeugen können ihre Hinweise unter der Rufnummer 06157/9509-0 melden.

Momentan schockiert die Leser auch diese Meldung aus Hessen: Mann will nur kurz Reifen wechseln - kurz darauf bricht für Ehefrau Welt zusammen, wie extratipp.com* berichtet.

Natascha Berger

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.