Mann schläft auf Couch - als maskierte Männer in wecken, beginnt der Horror

Darmstadt - Was klingt wie ein böser Albtraum, wurde für einen Senior aus Seeheim-Jungheim zur heftigen Realität: Der Mann schlief seelenruhig auf seiner Couch - als er die Augen aufmachte, standen zwei maskierte Männer vor ihm. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Was war passiert? In der Nacht auf den vergangenen Sonntag (11. November) schlief ein 80-Jähriger auf der Couch in seinem Haus in Seeheim im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Was der Senior natürlich nicht wissen konnte: Zwei Räuber hatten sich sein Zuhause als Ziel für einen Überfall ausgesucht. Gegen 1 Uhr nachts schlugen die maskierten Täter die Scheibe der Terrassentür des Einfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße ein und verschafften sich somit Zugang zu dem Ort, an dem der Rentner schlief.

Als der Senior aufwachte, begann der Horror: Die zwei maskierten Männer bedrohten ihn mit einem Messer und fesselten ihn. Einer der Täter überwachte den 80-Jährigen, während der andere das Einfamilienhaus im Darmstadter Landkreis auf Wertgegenstände durchsuchte. Der Unbekannte wurde fündig: Mit einer hochwertigen Herrenarmbanduhr und mehreren hundert Euro Bargeld flüchteten die zwei Räuber vom Tatort. Den 80-jährigen Hausbesitzer ließen sie gefesselt und geschockt zurück.

Nachdem die Männer sein Haus wieder verlassen hatten, konnte sich der Senior befreien und Hilfe holen. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet, die bislang erfolglos blieb. Über die Täter ist lediglich bekannt, dass sie männlich und maskiert waren und Deutsch gesprochen haben sollen. Die Kripo in Darmstadt hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 06151/969-0 zu melden.

