Darum kürt das US-Magazin „People“ nicht mehr die schönste Frau der Welt

Nach fast 30 Jahren will das US-Magazin „People“ künftig nicht mehr die schönste Frau der Welt küren. Julia Roberts bleibt damit die letzte Preisträgerin.

New York - Seit 1990 hat das US-Magazin „People“ jedes Jahr eine „schönste Frau der Welt“ gekürt - doch damit ist nun Schluss. „Dieses Jahr benennen wir das Heft um in „Schönheits-Ausgabe“, um klarzustellen, dass es kein Schönheitswettbewerb ist“, teilte die Redaktion mit. Auf der am Mittwoch online vorab veröffentlichten Titelseite des Hefts ist Sängerin Pink mit ihren zwei Kindern zu sehen. Zudem biete die Ausgabe „schöne Frauen (und ein paar Männer) aller Formen, Größen und Farben und feiert die schönsten Eigenschaften überhaupt: Stärke, Menschlichkeit und Kunst“.

Im vergangenen Jahr war US-Schauspielerin Julia Roberts zum fünften Mal zur „schönsten Frau der Welt“ ernannt worden. Schon in den Jahren 1991, 2000, 2005 und 2010 hatte „People“ ihr diesen Titel zugesprochen. Mit ihren fünf „People“-Auszeichnungen ist Roberts die Rekordhalterin - je zweimal erhielten Michelle Pfeiffer und Jennifer Aniston den Titel, weitere Preisträgerinnen der vergangenen Jahre waren Sandra Bullock, Gwyneth Paltrow und Drew Barrymore.

