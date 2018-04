Darum sorgt diese Radweg-Markierung für Wirbel

Knalliges Rot soll einen Radweg in Köln markieren. An einer Stelle wurde jedoch ein Streifen ausgespart. Das sieht ziemlich kurios aus und sorgte mächtig für Wirbel.

Köln - Eine eigenwillige Radweg-Markierung um ein geparktes Auto herum hat in Köln nicht nur bei Radfahrern für Aufsehen gesorgt. Den Stein ins Rollen gebracht hatte ein Foto von der Kuriosität, unter anderem veröffentlicht vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Zu sehen: ein frischer roter Radweg in Köln, von dem aber an einer Stelle ein seitliches Stück fehlt. Er wurde offenbar akkurat um ein Auto herum aufgemalt, das dort mit zwei Rädern auf dem Weg steht. Zuerst hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ darüber berichtet.

Die Stadt Köln erklärte am Dienstag auf Anfrage, es habe „klärende Gespräche“ mit den beteiligten Unternehmen gegeben. Mittlerweile sei die Lücke wieder geschlossen worden. Das Auto sei nicht mehr da gewesen.





dpa





