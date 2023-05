Edle Geschmacks-Kombination: Das teuerste Eis der Welt kostet mehr als 6000 Euro

Von: Richard Strobl

Laut Guiness-Buch der Rekorde kommt das teuerste Eis der Welt nun aus Japan. (Fotocollage) © Collage: IMAGO / imagebroker // Screenshot: Twitter / Guiness World Records

Das teuerste Eis der Welt kostet mehr als 6000 Euro. Das bestätigte jetzt das Guiness-Buch der Rekorde und kürte damit die edle Geschmacks-Kombination.

Tokyo/Rom - Der Sommer kommt auch hierzulande ganz allmählich an. Bei warmen Temperaturen darf natürlich auch die Kugel Eis-Creme nicht fehlen, um einen heißen Tag in der Sonne oder einen lauen Sommerabend abzurunden. Für die Kugel Eis muss man aktuell schon recht tief in die Tasche greifen: Laut ZDF lag der Durchschnitt in Deutschland 2021 bei 1,46 Euro pro Kugel. Doch, ob es gleich mehr als 6000 Euro pro Portion sein müssen?

Mehr als 6000 Euro pro Portion: Das teuerste Eis der Welt ist gekrönt worden

Denn diesen stolzen Preis ruft die japanische Eismarke Cellato für seine Eis-Kreation auf: Knapp 6200 Euro kostet die kalte Leckerei. Ein teures Vergnügen - so teuer, dass man jetzt einen Preis dafür gewonnen hat. Und nicht igendeinen: Cellato steht nun im Guiness-Buch der Rekorde für „Das teuerste Eis der Welt“. Das teilte das Unternehmen im Mai mit.

Zum Vergleich: Für diese Summe würde man auch einen schicken Familienurlaub mit viel italienischen Standard-Gelatos oder auch einen Gebrauchtwagen bekommen.

Selbstverständlich hat diese kostspielige Verführung auch einen eigenen Namen: Byakuya.

Das teuerste Eis der Welt: Das ist drin

Grund für den extrem hohen Preis sind die teuren Zutaten, die für das Eis verwendet werden. Etwa der edle weiße Alba-Trüffel aus der gleichnamigen Stadt im Piemont in Norditalien. Dieser allein kostet pro Kilo knapp 14.000 Euro. Weitere Highlights: Parmigiano Reggiano und Sake-Hefe. Als Garnitur darf ein wenig Blattgold natürlich nicht fehlen.

„Die Entwicklung hat über 1,5 Jahre gedauert, mit vielen Versuchen und Irrtümern, um den richtigen Geschmack hinzubekommen. Die Erlangung eines Guinness-Weltrekordtitels war die ganze Mühe wert“, wird ein Cellato-Vertreter vom Guiness-Buch der Rekorde zitiert.

Ziel war es demnach von Anfang an italienische und japanische Zutaten in Form von Eis zu vereinen. Deshalb engagierte man sogar extra den für seine fantasievolle Fusionküche bekannten japanischen Koch Tadayoshi Yamada.

