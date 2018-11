Möpse weg: Haben Einbrecher Bodo und Leopold geklaut?

Der Schock sitzt noch immer tief bei den Hundebesitzern: Zwei Möpse sind seit einem Einbruch spurlos verschwunden. Doch wo stecken die Tiere nun?

Dassel - Der Vorfall ereignete sich bereits am 4. November 2018, wie die Polizei erst jetzt mitteilte. Die Hunde lebten glücklich und zufrieden in Dassel - einer Kleinstadt im Süden Niedersachsens im Landkreis Northeim.

Am 4. November kam dann der Tag, an dem sich alles ändern sollte. Einbrecher verschafften sich am frühen Abend Zutritt zu dem Wohnhaus, in dem Bodo und Leopold - so die Namen der Möpse - mit ihren Besitzern lebten. Die Besitzer waren laut Polizei nur für kurze Zeit außer Haus, als die Kriminellen zuschlugen.

Dassel: Möpse bei Einbruch entwischt oder geklaut?

Nach Angaben der Polizei sind beide Hunde äußerst zutraulich. Deswegen ist bisher nicht geklärt, ob die Rassetiere wirklich geklaut wurden oder durch eine offene Tür beim Einbruch entwischt sind.

Was sonst noch beim Einbruch entwendet wurde und wie die Beschreibung der vermissten Rüden lautet, erfahren Sie bei unseren Kollegen von HNA.de*.

Von Kathrin Plikat

*HNA.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.