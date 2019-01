Geiselnahme in Klinikum - SEK überwältigt Geiselnehmer

Bei einer Geiselnahme in Klinikum in Deggendorf ist ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei im Einsatz (Symbolfoto).

Großeinsatz in Bayern

In einem Krankenhaus in Deggendorf (Bayern) hat es am Freitag einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Die Polizei hat den Geiselnehmer überwältigt und festgenommen.