Dehoga schlägt Alarm: Hamburgs Tourismusstrategie in der Kritik

Ungleichgewicht in Hansestadt

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband kritisiert die Tourismuspläne des Hamburger Senats. Die Corona-Krise fällt der Hansestadt auf die Füße.

Hamburg – Konkret beanstandet der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Folgendes: „Hamburgs Fokussierung in der Außendarstellung als lebenswerte Stadt mit hoher Lebensqualität einerseits und Standort mit Events andererseits fällt uns momentan auf die Füße“. So heißt es von Dehoga-Vize Niklaus Kaiser von Rosenburg. Bedingt durch die Coronavirus*-Krise seien Events in der Hansestadt Hamburg* rar geworden.

Es wird ein Ungleichgewicht in folgenden Umstand gesehen: Zwar sei die Zahl an Einwohner und jungen Familien in Hamburg zuletzt angestiegen. Doch würde es an touristischen Angeboten fehlen. Laut einer Dehoga-Umfrage rechnen viele Hamburger Hotels und Gaststätten mit trüben Aussichten – eine adäquate Lösung sei bisher nicht gefunden worden. Kurzarbeit könne das Problem allein nicht lösen. Auf diese Möglichkeit setzen auch Hamburgs Gastronomen, die mit zahlreichen Problemen zu kämpfen haben.