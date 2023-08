Spanien: Vermisste Deutsche auf dem Jakobsweg gefunden

Teilen

Auf dem Jakobsweg verschollene Deutsche offenbar gefunden. Freunde posten Nachricht auf Instagram. © Screenshot Instagram/imago

Eine deutsche Frau war auf dem Jakobsweg spurlos verschollen. Neun Tage war die 25-Jährige vermisst. Nun gibt es offenbar eine gute Nachricht.

Update vom 3. August, 12.48 Uhr: Ihre Freunde starteten auf Instagram einen Suchaufruf auf dem Account find_tami_spain. Ihre Freundin wurde auf dem Jakobsweg in Spanien seit dem 25. Juli vermisst. Nach neun Tagen Ungewissheit über den Verbleib der 25-Jährige, gibt es eine überraschende Wende: „Wir können bestätigen, dass Tami gefunden wurde! Wir sind glücklich und erleichtert, dass sie in Sicherheit ist.“ In der Instagram Story vom Donnerstag (3. August) heißt es weiter: „Zum Schutz ihrer Privatsphäre bitten wir darum von weiteren Fragen abzusehen.“

Vermisst in Spanien: Junge Deutsche auf dem Jakobsweg spurlos verschwunden

Grado – Sie wollte den Jakobsweg „Camino“ über die Route Oviedo-Santiago (Spanien) bestreiten. Doch seit dem 25. Juli gilt Tamara als vermisst. Die Polizei sucht nach der jungen deutschen Frau, die in Portugal lebt. Familie und Freunde sind verzweifelt. „Bitte helft uns unsere Freundin zu finden“, ist auf Instagram in einem eigens eingerichtete Account namens find_tami_spain zu lesen.

Vermisst: Junge Frau aus Deutschland auf dem Jakobsweg in Spanien verschwunden

Zuletzt wurde Tamara am 25. Juli in Grado in einem Dorf in Asturien gesehen. Seitdem ist die 25-Jährige verschwunden. Die Deutsche wurde dort im Zentrum, weinend im Park gesehen, berichtet die spanische Zeitung lavozdegalicia.es online.

Augenzeugen hätten sie deswegen angesprochen und gefragt, ob sie ihr helfen könnten. Da Tamara aber kein Spanisch sprach, sei es unmöglich gewesen, Informationen auszutauschen. Nachdem die Zeugen im Rathaus Bescheid gegeben hatten, fand die Polizei nur noch ihren Rucksack im Park.

Ihre Familie war davon ausgegangen, dass die 25-Jährige in einem Hostel in Gardo gewesen sei. Doch die junge Deutsche soll nach Ermittlungen der Polizei in keiner Unterkunft in dem spanischen Ort registriert worden sein.

25-Jährige auf Jakobsweg in Spanien vermisst – Polizei sucht weiter

Am Sonntag soll es einen kurzen Kontakt mit der jungen Frau gegeben haben, ist in einem Update auf dem Instagram-Account zu lesen. „Wir waren im Kontakt mit Tami. Der war sehr kurz und einseitig. Wir gehen davon aus, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet“. Doch die Suche nach der jungen Frau gehe weiter. Es gebe immer noch keinen konkreten Hinweis zu ihrem Aufenthaltsort, heißt es in einer Instagram Stories vom Dienstag. Unklar ist, ob sie die Route fortgesetzt hat oder aus irgendeinem Grund die Orientierung verloren hat.

Die Suche nach der 25-Jährigen wurde nach Angaben der Polizei ausgeweitet. Der Jakobsweg zwischen Oviedo und der galizischen Hauptstadt Compostela ist 320 Kilometer lang und dauert zwischen zwölf und dreizehn Tagen.

Im Sommer 2022 wurde ein Backpacker aus Deutschland in Spanien vermisst. Die Angehörigen warteten vergeblich am Flughafen.(ml)