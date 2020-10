Demonstration außer Kontrolle: Teilnehmer mit Auto gerammt – Polizei gibt Warnschuss ab

Eine Demonstration in Schleswig-Holstein eskaliert. AfD-Anhänger sollten Mitglieder Antifa mit einem Pick-up gerammt haben. Warnschuss der Polizei nötig.

Bad Segeberg/Hamburg – Ein schwerverletzter Demonstrant wird am Samstagabend, 17. Oktober 2020, in ein Krankenhaus in Hamburg eingeliefert. AfD-Anhänger sollen ihn mit einem Auto überfahren haben, berichtet 24hamburg. Im Bürgerhaus der Gemeinde Henstedt-Ulzburg fand eine Veranstaltung der Alternative für Deutschland statt. Auch Jörg Meuthen war anwesend. Unter anderem die Organisation „Omas gegen rechts“ lud zur Gegendemonstration. Doch der Protest eskalierte. Auch Polizisten wurden angegriffen. Ein Warnschuss fiel*.

Seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie scheinen die politischen Lager in Deutschland auseinander zu driften. Auch Verschwörungsfantasien finden immer mehr Anhänger. Bei deren Demos wird antisemitisches Gedankengut oft offen zur Schau gestellt. Auch HSV-Cheftrainer Daniel Thioune wurde Opfer rassistischer Beleidigungen* in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Dynamo Dresden.