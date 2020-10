Den besten Döner Deutschlands gibt es laut Reiseportal in Stuttgart

Das Reiseportal „Big 7 Travel“ rankte die Top 25 Döner in Deutschland. Auf dem ersten Platz landete Alaturka in der Landeshauptstadt Stuttgart.

Stuttgart - Allein in der Innenstadt von Stuttgart gibt es unzählige Dönerimbisse und Restaurants. Laut einem Ranking des Reiseportals „Big 7 Travel“ befindet sich jedoch auch der beste Döner in Deutschland in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. Das Alaturka besticht durch die frischen Zutaten, das handgemachte Brot und das Fleisch von lokalen Metzgern. Die vegetarische Variante wird jedoch auch als „perfekt“ bewertet. Wer dem Restaurant im Herzen der Schwaben-Metropole einen Besuch abstatten möchte, muss sich auf eine Wartezeit von bis zu einer halben Stunde einstellen. Laut dem Portal ist das Essen die lange Wartezeit jedoch mehr als Wert.

Wie BW24* berichtet, gibt es den besten Döner Deutschlands laut Reiseportal in Stuttgart.

Die Landeshauptstadt Stuttgart bietet ein vielfältiges kulinarisches Angebot (BW24* berichtete). *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.