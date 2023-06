Umfrage zum schönsten Strand der Welt: Italien und Griechenland nur auf den Plätzen zwei und drei

Von: Bjarne Kommnick

Der Playa de Muro im Norden von Mallorca wurde in einer Internetumfrage zum schönsten Strand der Welt gekürt. © Arkadij Schell / imago

In einer Internetumfrage haben 300.000 Menschen über den schönsten Strand der Welt abgestimmt. Welches Urlaubsparadies macht das Rennen?

München – Der Sommer nimmt volle Fahrt auf, die Urlaubssaison geht wieder los. Unzählige Reisende strömen in die Urlaubsländer dieser Welt. Viele wollen dabei unbedingt das bestmögliche aus ihren freien Tagen herausholen. Maßgeblich dafür ist häufig das Ziel der Reise selbst. Eine Internetumfrage des Unternehmens Rightboat hat nun nach den schönsten Stränden der Welt mit den meisten Naturwundern gesucht. Mehr als 300.000 Menschen hätten sich daran beteiligt, wie der Bootcharter-Konzern am Mittwoch in einer Pressemitteilung berichtet hatte. Wer ist die Nummer eins?

Die Inselgruppe Raja Ampat Archipelago zählt zu den schönsten Orten, die nur mit dem Boot zu erreichen sind. © IMAGO/xIgor_Tichonowx

300.000 Internetnutzer wählen Playa de Muro auf Mallorca zum schönsten Strand der Welt

Das Ranking der Internetumfrage führt der Playa de Muro im Norden der spanischen Insel Mallorca an. Der sechs Kilometer lange Strand mit weißem Sand liegt an der Bucht von Alcúdia. Er ist für sein ruhiges, klares Wasser und sandigem Meeresgrund bekannt und gilt als einer der saubersten Strände der Welt. Nun wurde er von den Usern zum besten Strand der Welt mit den meisten Naturwundern gewählt. Anders als die zehn gefährlichsten Strände der Welt.

Strand Playa de Muro Standort Bucht von Alcúdia, Mallorca, Spanien Länge 6 Kilometer Eigenschaften Weißer Sand, klares Wasser

Grund für den Triumph des Playa de Muro sei auch der direkt angrenzende Parc natural de s’Albufera de Mallorca, schreibt Rightboat. Ein Feuchtgebiet, das sich über eine Fläche von mehr als 1.600 Hektar erstrecke. In dem Naturschutzpark leben mehr als 270 Wasservogelarten, die in der sumpfartigen Landschaft zu Hause oder auf der Durchreise seien. Laut mallorca-experte.net sei der Parkt bereits mehr als 100.000 Jahre alt. Derzeit könnte der Sommerurlaub dort jedoch eher unangenehm werden, die Temperaturen auf Mallorca steuern derzeit auf die 40-Grad Marke zu. Außerdem herrscht im Meer vor Mallorca derzeit eine Quallenplage.

Die schönsten Strände der Welt: Sizilien und Kreta auf Platz zwei und drei

Auf Platz zwei des Internetranking rangiert der Spiaggia dei Conigli an der Südküste der Insel Lampedusa auf Sizilien. Laut dem Unternehmen würden ihn viele User mit seinem „flachen, kristallklaren Wasser und dem weichen goldenen Sand“ für einen der schönsten Strände der Welt halten. Bronze holt Falassarna Beach an der Nordwestküste Kretas, Griechenland. Der Strand sei von Bergen und Buchten umgeben. Zudem würden dort biolumineszierende Arten zu entdecken seien, also Tiere, die von sich auch leuchten.

Internetranking: Die schönsten Inseln der Welt, die nur mit dem Boot zu erreichen sind

Das Unternehmen habe mithilfe von 33.507 TripAdvisor-Bewertungen analysiert, welches die besten Reiseziele für Urlauber seien, die ausschließlich mit dem Boot zu erreichen sind. Das Rennen macht die irische Insel Skelling Michael. Die Insel liegt im Südwesten von Irland und ist bekannt für einen grünen spitzen Felsen mitten auf dem Meer.

Die schönsten Inseln der Welt, die nur mit dem Boot erreichbar sind 1. Skelling Michael, Ireland 2. Raja Ampat Archipelago, Indonesia 3. Maddalena Islands, Sardinia 4. Horizontal Falls, Australia 5. Dry Tortugas, Florida 6. Lover‘s Island, Galesnjak, Croatia 7. Vieques, Puerto Rico 8. Marble Cathedral, Chile 9. Surin Islands, Thailand 10. La Graciosa, Canary Islands, Spain (Quelle: rightboat.com)

Auf Platz drei folgt das Raja-Ampat-Archipel, eine Inselgruppe in Indonesien. Die einzelnen Inseln würden sich zwischen felsig und sandig stark voneinander unterscheiden. Die Inseln würden genau in der Mitte eines des sogenannten Korallendreiecks mit enormer maritimer Artenvielfalt liegen. Allein mehr als 488 Steinkorallenarten wurden demnach dort bereits identifiziert.