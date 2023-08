Luisa Neubauer veranstaltet Solar-Camps für Kinder und erhält Gegenwind: „Wie grenzdebil seid ihr denn?“

Von: Romina Kunze

Der Ausbau von Solarenergie läuft schleppend. Grund ist auch der fehlende Nachwuchs von Fachkräften. Ein Lösungsansatz von Aktivisten findet wenig Anklang.

Berlin – Neu ist die Idee, die natürliche Energie der Sonne zu nutzen und in Strom für private Haushalte umzuwandeln, nicht. Doch erst in den letzten Jahren hat die Technik in Deutschland einen größeren Schub erlebt, die Nachfrage stieg stetig an: Laut Statistischem Bundesamt war der Anteil des aus Sonnenenergie hergestellten Stroms 2022 so hoch wie nie zuvor. Elf Prozent des gesamten eingespeisten Stroms in Deutschland flossen durch Solarpanels.

Geht es nach der Meinung von Klima-Enthusiasten, ist da noch Luft nach oben. Nicht nur Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) würde gerne deutlich mehr Solaranlagen auf Deutschlands Dächern sehen, auch Luisa Neubauer von der Protestgruppe „Fridays For Future“ (FFF) spricht sich dafür aus. Von der Idee, die Dinge kurzerhand selbst in die Hand zu nehmen, sind nicht alle in Deutschland begeistert.

„#JobsForFuture“: Neubauer feiert „Ausbildungscamp für Solarmontage“

Deutschland leidet unter Fachkräftemangel. Rund 250.000 qualifizierte Handwerkerinnen und Handwerker fehlen, obendrein werden nach Informationen der Tagesschau etwa 60.000 Monteure im Sanitär- und Heizungsbereich gebraucht, die den Ausbau von Solarenergie vorantreiben könnten.

Die Antwort der Aktivistengruppe, die für das freitägliche Schulschwänzen aus Protest bekannt wurde: Ein einwöchiges „Solar-Camp“, in dem einer Gruppe von Jugendlichen die Materie nähergebracht werden soll. In Anbetracht des vor allem fehlenden Nachwuchses in der Branche eigentlich ein löblicher Ansatz. Die Resonanz darauf ist allerdings verhalten.

Auf Twitter drückt Neubauer ihre Begeisterung für das „Ausbildungscamp für Solarmontage“ aus. „Endlich!“, setzt das Gesicht der Organisation auf Twitter über die FFF-Schulungsaktion an und verspricht, dass weitere Camps folgen werden. Abgerundet wird der Tweet mit einem „#JobsForFuture“. Solar-Panels installieren statt Schulschwänzen – klingt vielversprechend. Kritik hagelt es unter Neubauers Tweet trotzdem.

Solar-Camp von „Fridays for Future“ erntet Häme: „Was soll schon schiefgehen?“

Insbesondere Fürsprecher der besagten Handwerksbranche sind von dem Vorhaben wenig begeistert. „Eine ‚Ausbildung‘ ohne IHK-Prüfung an elektrischen Installationen ...hey, was soll schon schiefgehen...“, schreibt ein Nutzer zynisch in den Kommentaren unter dem Tweet.

Ein anderer reagiert mit Häme: „Ach, so einfach geht das? Überall neue Dächer mit ausreichender Tragkraft und modernen Dachpfannen? Warum stellen sich diese blöden Handwerker immer so an, wo es offensichtlich doch so einfach ist?“ Eine Person sähe die 15 Wissbegierigen lieber eine der vielen offenen Lehrstellen im Handwerk besetzen.

Doch auch eine generelle Ablehnung gegenüber Solarenergie ist in den Kommentaren herauszulesen. Während eine Person sich eher an den damit verbundenen Kosten und der Besteuerung stört, wirft eine andere die Frage nach der Entsorgung ausgedienter Module auf: „Schließlich ist die Lebenserwartung dieser Panels nicht allzu hoch, im Gegensatz zu Atom- oder meinetwegen auch Wasserkraftwerken. Und bei flächendeckender Nutzung kommt da einiges an ‚Sondermüll‘ zusammen.“

„Nach Schulstreik-Freitage nun Solar-Montage“: Twitter-Nutzer belustigt von Idee

Während ein User den Post für eine Parodie hält, spricht ein anderer den Veranstaltern und Teilnehmern gleich die gesamte geistige Kompetenz ab: „Wie grenzdebil seid ihr denn?“. Immerhin: Neben Kritik gab es auch mehr oder weniger konstruktive Alternativvorschläge, wie der Klimakrise beizukommen sei: „Pflanzt Bäume – kann jeder und ist effektiver“.

Eine Spitze gegen das Vorgehen vieler Klimaaktivisten kann sich ein Kritiker nicht verkneifen. Seine Frage, ob die nächsten FFF-Camps Chemiker für Klebstoff ausbilden, zielt auf den Protest durch Festkleben auf der Straße oder an Gebäuden ab. Dafür sind zwar in erster Linie die Mitglieder der „Letzten Generation“ bekannt, aber bekanntlich gelingt Klimaschutz ja nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Da kann man der Pointe zuliebe auch schon mal alle Aktivisten in einen Topf werfen. Wie man einen kunstvollen Verbal-Volltreffer landet, könnte er sich bei diesem Kommentar abschauen: „Nach Schulstreik-Freitage nun Solar-Montage“.

Das Camp soll nach FFF-Angaben in der Zielgruppe derweil sehr gefragt sein. „Die Motivation, selber Teil der Energiewende zu sein, ist riesig. Jetzt ist es an der Berliner Regierung, bessere Rahmenbedingungen und mehr Ausbildungsplätze zu schaffen“, fordert die Aktivisten-Gruppe. Derweil machen die „Kollegen“ der „Letzten Generation“ in Bayern auf sich aufmerksam. (rku)