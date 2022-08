Des Mordes überführt: Zahnarzt-Millionär tötete Ehefrau auf Safari – und kassierte Lebensversicherung

Von: Anna Lorenz

Der millionenschwere Zahnarzt Lawrence R. erschoss vorsätzlich seine Ehefrau, um deren Lebensversicherungssumme zu erhalten. Zu dieser Überzeugung kam nun der Bundesgerichtshof in Colorado.

Denver – Es klingt wie ein Agatha-Christie-Roman, ist aber erschreckende Realität: Vorsätzlich erschoss der 67-jährige Zahnarzt Lawrence R. seine Frau Bianca am 11. Oktober 2016 während einer Jagdreise in Sambia. Sein Motiv: Millionen US-Dollar an Lebensversicherung und die Beziehung zu seiner Geliebten. R. behauptete bis zuletzt, der, mit einer 12-Gauge-Schrotflinte abgefeuerte, tödliche Schuss sei ein Unfall gewesen. Doch die Zusammenarbeit diverser Ermittler überführte nun den Mörder.

Zahnarzt-Millionär ermordet Ehefrau: Betrugsplan sollte ihm fast 5 Millionen US-Dollar einbringen

Wie das United States Attorny‘s Office des Districts Colorado am Dienstag, 02. August 2022 mitteilte, befand die Bundesjury R. des Mordes an seiner Frau Bianca († 56 Jahre) und des Betrugs mehrerer Lebensversicherungsunternehmen für schuldig. Auch seine Geliebte, die 64-jährige Lori M., habe sich der Jury zufolge durch Beihilfe zum Mord, zur Behinderung der Justiz, sowie zweier Fälle von Meineid schuldig gemacht. Das Urteil wird voraussichtlich für den Zahnarzt am 01. Februar 2023 fallen, für seine Geliebte wird am 08. Februar 2023.

Nach Überzeugung der Jury schoss sich die Ehefrau nicht, wie ihr Mann behauptet hatte, versehentlich selbst mit der Schrotflinte ins Herz. Einer Investigativ-Recherche des Rolling Stone zufolge habe der Zahnarzt der sambischen Polizei gegenüber geäußert, seine Gattin „blutend in ihrem Badezimmer gefunden“ zu haben.

Lawrence „Larry“ R. mit einem erlegten Wild. © Screenshot Facebook

Vielmehr habe der Angeklagte von langer Hand den Plan zur Tötung seiner Ehefrau gefasst, um, wie das United States Attorny‘s Office weiter mitteilt, „insgesamt 4.877.744,93 [US-Dollar] aus neun Lebensversicherungspolicen bei sieben verschiedenen Lebensversicherungsgesellschaften, von denen eine in Colorado ansässig war“, ausgezahlt zu bekommen.

Zahnarzt-Millionär ermordet Ehefrau: „Ich habe meine f**cking Frau für dich getötet“

Im Rahmen des 14-tägigen, von Richter William J. Martinez geleiteten Prozesses drängte sich auch die Verbindung mit seiner Geliebten Lori M. immer mehr in den Fokus. Die Anklage konnte der 64-Jährigen unrichtige und irreführende Aussagen nachweisen, die diese über ihre Beziehung zu dem Zahnarzt-Millionär gemacht hatte. So äußerte sie beispielsweise, Barzahlungen, die sie von R. erhalten habe, seien seiner Großzügigkeit geschuldet gewesen, so das United States Attorny‘s Office; tatsächlich waren die Gelder dem Umstand geschuldet, dass sie die Geliebte des Zahnarztes gewesen sei.

Auch testierte sie, R. habe ihr gegenüber geäußert, die Ermittlungen des FBI gegen seine Person irritierend zu finden, da er „wahrscheinlich unschuldig“ sei. Der Prozess ergab jedoch, dass der Zahnarzt ihr bereits im Frühjahr 2020 offenbart habe, seine Frau ihretwegen ermordet zu haben. Laut dem Rolling Stone er sogar im Zuge eines Streits öffentlich mit den Worten „Ich habe meine f**king Frau für dich getötet!“ angeschrien haben.

Mord aufgeklärt: „Gerechtigkeit für ein Opfer, das keine andere Stimme hatte“

„Der Mord an Bianca R[.] war ein Fall, der weder einfach zu ermitteln, noch zu verfolgen war, aber es war das Richtige, um Gerechtigkeit für das Opfer, seine Familie und Freunde zu erlangen“, FBI Special Agent Michael Schneider, der die Ermittlungen des FBI Denver leitete. „Lawrence R[.] dachte, er könnte seine Frau im Ausland ermorden und damit davonkommen.“

Nicht nur der Sorgfalt der Jury, sondern insbesondere auch den Mühen des FBI, so Staatsanwalt Cole Finegan, sei es zu verdanken, dass dieser Plan scheiterte. Die Behörde sei „wortwörtlich um die Welt gereist, um Zeugen zu befragen und Beweise zu sammeln“, so die Anklage. „Ihr Einsatz war vorbildlich und wir sind Ihnen sehr dankbar“. Generell sei der Prozess ein „außergewöhnliches Beispiel“ dafür gewesen, wie sich US-Staatsanwaltschaft und Behörden verbündet hätten, um „Wahrheit aufzudecken und Gerechtigkeit für ein Opfer zu fordern, das keine andere Stimme hatte“. (askl)