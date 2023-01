Der King lebt in Australien: 30. Jubiläum für Elvis-Festival

Natürlich haben alle Fans des King of Rock 'n' Roll etwas mit Elvis am Hut - manche aber mehr als andere. © Bianca De Marchi/AAP/dpa

Zum 8. Januar geht es rund im beschaulichen Parkes westlich von Sydney - denn wenn schon der 1977 verstorbene King of Rock 'n' Roll nicht mehr seinen Geburtstag feiern kann, tun es nun eben seine Fans.

Parkes - Koteletten, schwarze Haartollen und funkelnde Showanzüge soweit das Auge reicht: Die australische Kleinstadt Parkes ist derzeit wieder das Mekka für Doppelgänger, Imitatoren und Fans von Elvis Presley (1935-1977) schlechthin.

Bereits zum 30. Mal veranstaltet der Ort 350 Kilometer westlich von Sydney das „Parkes Elvis Festival“ - immer rund um den Geburtstag des King of Rock 'n' Roll am 8. Januar. Auf dem Programm stehen unter anderem Konzerte von Doubles des Kultsängers, Tanzstunden, Filmabende, ein Miss Priscilla Dinner und sogar Elvis Bingo.

Bereits zum 30. Mal findet 350 Kilometer westlich von Sydney das „Parkes Elvis Festival“ statt - pünktlich zum Geburtstag des King of Rock 'n' Roll am 8. Januar. © Bianca De Marchi/AAP/dpa

Das Motto in diesem Jahr lautet „Blue Hawaii“, nach der gleichnamigen Musikkomödie aus dem Jahr 1961. Das Südsee-Abenteuer gilt als Elvis' erfolgreichster Film. Viele Festivalteilnehmer trugen in diesem Jahr stilecht zum Strassstein-besetzen Overall samt dickem Gürtel auch eine hawaiianische Blumenkette. Mit dem eigens eingerichteten „Elvis Express“ konnte die bunte Truppe von der Sydney Central Station per Zug direkt nach Parkes fahren.

Durch das Städtchen mit normalerweise nur 12.000 Einwohnern laufen seit Mittwoch wieder Elvis Presleys, wohin man schaut. Viele sind von weit her angereist, etwa aus Japan. Insgesamt würden etwa 24.000 Fans erwartet, teilten die Organisatoren mit. „Einfach jeder hier ist Elvis. Eine wundervolle Woche“, zitierte die Webseite news.com.au Damien Barden, der schon zum fünften Mal dabei ist. Das Festival voller Schmalzlocken und lockerer Hüftschwünge dauert noch bis Sonntag. dpa