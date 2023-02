„Der mit dem Wolf tanzt“-Star soll Minderjährige sexuell missbraucht und Sekte geführt haben

Von: Kathrin Reikowski

Verhaftet in Las Vegas: Nothan Chasing Horse soll eine Vergewaltigungssekte geführt haben (Symbolfoto). © Sabine Gudath/imago

„Der mit dem Wolf tanzt“-Star soll fünf „Ehefrauen“ haben und eine Sekte führen: Nathan Lee Chasing His Horse am Mittwoch in Las Vegas festgenommen.

Las Vegas - Über zwei Jahrzehnte lang soll Nathan Lee Chasing His Horse indigene Mädchen vergewaltigt haben - am Mittwoch wurde der Schauspieler aus „Der mit dem Wolf tanzt“ in Las Vegas verhaftet, wie die US-amerikanische Nachrichtenagentur AP berichtet.

Wie AP berichtet, wird Nathan Lee Chasing His Horse vorgeworfen, eine Kult-Sekte ins Leben gerufen zu haben und mindestens sechs Mädchen vergewaltigt zu haben. Festgenommen wurde er demnach in seinem Haus in der Nähe von Las Vegas, das er mutmaßlich mit fünf Ehefrauen bewohnt haben soll.

Nathan Chasing Horse spielte in „Der mit dem Wolf tanzt“

Nathan Lee Chasing His Horse, der sich auch kurz Nathan Chasing Horse nennt, wurde bekannt durch seine Rolle als „Smiles a Lot“ im Kevin Costner-Film „Der mit dem Wolf tanzt“. Darin gab Chasing Horse einen jungen Sioux. Ihm wird nun vorgeworfen, eine kultartige Sekte mit dem Namen „The Circle“ gegründet zu haben. Seine Anhänger hätten geglaubt, dass Chasing Horse mit höheren Mächten kommunizieren könne.

Nach Information von AP könnte die Filmrolle Zusammenhang mit der Sekte stehen: Wie AP schreibt, wurde Chasing Horse durch seine Filmrolle bekannt. Er soll sich bei Indigenen als Medizinmann ausgegeben haben und dies als Vorwand benutzt haben, Kontakte zu jungen Frauen herzustellen. Familien sollen ihm ihre Töchter anvertraut haben.

Der Star aus „Der mit dem Wolf tanzt“: Festnahme Erfolg nach monatelangen Ermittlungen

Im Oktober 2022 soll die US-Polizei einen Tipp erhalten haben – und daraufhin Ermittlungen eingeleitet. Die Festnahme des „Der mit dem Wolf tanzt“-Stars wird demnach auch einer neuen Ermittlungsoffensive zugeschrieben, die sich vor allem mit Gewalt gegen indigene Mädchen und Frauen befasst und dagegen vorgehen will. Vor allem im South Dakota gebe es mehr Ermittlungen wegen Mord und Menschenhandel gegen US-amerikanische Ureinwohner.

Chasing Horse wurde im Rosebud Reservat in South Dakota geboren, und soll im Jahr 2015 aus einem Reservat in Montana ausgeschlossen worden sein – im Zusammenhang mit Vorwürfen des Menschenhandels. Konkret vorgeworfen werden ihm sexuelle Übergriffe gegen Minderjährige, Aufnahmen von sexuellen Handlungen an Minderjährigen durch Menschen, die ihn bezahlten sowie sexueller Kindesmissbrauch und Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung.