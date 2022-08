Der Stadtstaat Monaco - Geschichte, Politik und Bevölkerung

Stadtstaat Monaco © IMAGO / PanoramiC

Monaco, Stadtstaat und Fürstentum, wurde durch zahlreiche Luxusyachten und jährliches Formel-1-Rennen bekannt. Es lockt sowohl Touristen als auch die High Society an das Mittelmeer.

Monaco – Der Stadtstaat ist ein Fürstentum und wird seit vielen Jahren von der Familie Grimaldi in Monaco regiert. Wie wurde aus dieser kleinen Stadt ein so reicher und berühmter Ort, der sogar Hollywoodikonen anlockte?

Der Stadtstaat Monaco – Die Geschichte des Fürstentums

Erste Spuren für die Besiedlung des Stadtstaats Monaco fanden sich in den Höhlen der Sankt-Martin-Gärten. Sie wurden datiert auf ca. 6. Jahrhundert v. Chr. Die Ligurern folgten ca. 2000 v. Chr. den ersten Siedlern. Sie verliehen der benachbarten Region in Italien ihren Namen. Die Phönizier sowie die Griechen gestalteten nach der Verdrängung der Ligurern die Geschehnisse Monacos. Die Römer nahmen den Stadtstaat im 1. Jahrhundert v. Chr. ein. Es wurde ein Teil der Provinz See-Alpen. Nach dem Ende der römischen Besatzungszeit wurde der Küstenstreifen von zahlreichen Seeräubern, Sarazenen sowie barbarischen Völkern überfallen. Im Jahre 975 n. Chr. konnte der Graf Wilhelm dem Schrecken ein Ende setzen. Die Provinz gehörte nun zum Königreich Arelat. Das heutige Fürstentum wurde über die Republik Genua durch den Kaiser Friedrich Barbarossa beherrscht. Später im Jahre 1191 von Heinrich VI. regiert. Am 10.06.1215 begann die Errichtung einer genuesischen Grenzfestung auf dem Felsen von Monaco. Dieser Tag galt als das Gründungsdatum des Stadtstaats.

Der Stadtstaat Monaco – Die ersten Herrscher

Als Gründer der damaligen Festung Monaco galt Fulco del Casello. Er war Führer einer patrizisch-genuesischen Ghibellinenfamilie mit Macht. Durch den Bürgerkrieg in Genua hervorgerufen, wurde Monaco von verschiedenen Herrschern regiert:

ghibellinische Familie Dorias

ghibellinische Familie Spinolas

guelfische Familie Fieschis

Familie Grimaldi

Durch die Vertreibung der Familie Grimaldi aus Genua kamen sie am 08.01.1297 an der Festung Monaco an. Sie eroberten diese durch einen Coup des Francesco Grimaldis mithilfe guelfischer Familien. Diese Herrschaft dauerte bis 1301. Die Rückeroberung in 1331 gelang Charles I. Als erster Eroberer erhielt er den Titel Seigneur von Monaco. 1357 ging die Festung an Genua zurück. Die Grimaldis gaben nach dem Rückschlag nicht auf. Die Söhne Rainiers II., Ambrosius, Anton, Johann I., nahmen die Herrschaft im Jahre 1419 wieder an sich. Johann I. erlangte 1427 durch eine Teilung des Erbes Alleinherrschaft. Der Herzog von Mailand nahm Johann I. fest, damit Monaco von Genua aus beherrscht werden konnte. Johann I. ging darauf nicht ein. Er wurde entlassen.

Der Stadtstaat Monaco – Die Unabhängigkeit

Catalano, Sohn Johanns I., verstarb ohne Erben. Er verhinderte das Aussterben der Familie mit der Hochzeit seiner Erbtochter Claudine mit seinem Neffen Lambert. Lambert wurde 1457 als Nachfolger Catalanos erklärt. Er war ein sehr kluger Mann und erreichte 1489 die monegassische Unabhängigkeit. Sie wurde durch den französischen König und den Herzog von Savoyen anerkannt. Der älteste Sohns Lamberts, Johann II., übernahm nach seinem Tod 1494 die Macht. Sein Nachfolger wurde sein Bruder Lucien nach einer Auseinandersetzung zwischen den Brüdern. 1507 unternahm Genua einen letzten Versuch zur Rückeroberung Monacos. Das genuesische Militär belagerte den Stadtstaat für 100 Tage. Lucien und seine Anhänger hielten Widerstand. Dieser Widerstand wurde von König Ludwig XII. von Frankreich 1512 mit der erneuten Anerkennung der monegassischen Unabhängigkeit belohnt. Lucien wurde von seinem Neffen Bartholomäus Doria 1523 ermordet. Anschließend übernahm Luciens Bruder Augustin I. die Macht über Monaco. Der Sohn Luciens, Honoré, war noch ein Kind. Augustin I. stand im Kontakt mit dem römisch-deutschen Kaiser Karl V.

Der Stadtstaat Monaco – Der Schutz durch Spanien

Augustin I. und Kaiser Karl V. schlossen 1525 den Vertrag von Burgos und Tordesillas. Monaco stand dadurch unter dem Schutz Spaniens. Diese Allianz bestand bis 1641. 1532 verstarb Augustin I. Sein Nachfolger war zunächst Stefan Grimaldi. Als Honoré volljährig wurde, übernahm er die Herrschaft über den Stadtstaat bis 1581. Es folgte sein Sohn Charles II. 1589 kam sein jüngerer Bruder Hercule auf den Thron, der jedoch 1605 ermordet wurde. Der spanische Prinz von Valdetare war der Onkel von Hercule und hatte die Herrschaft bis 1616 inne. Anschließend folgte die Herrschaft von Honoré II. 1630 begann Honoré II. mit Verhandlungen zur französischen Krone. Am 14.09.1641 unterzeichneten Honoré II. und König Ludwig XIII. den Vertrag von Péronne. Frankreich erkannte die Unabhängigkeit des Fürstentums an. Frankreich wurde Schutzmacht. Honoré II. gab Befehl an seine Bürger sich zu bewaffnen: Am 17.11.1641 wurden die Spanier geschlagen. Sie kapitulierten und verließen die Festung. Zudem baute Honoré II. die alte Burg zu einem repräsentativen Palast um.

Der Stadtstaat Monaco – Der Überfall von Savoyen

1662 kam Honorés II. Enkelsohn Louis I. an die Macht. Er verstarb 1701 in Rom. Antoine I., der Sohn von Louis, übernahm die Regierung. Der Herzog von Savoyen überfiel 1707 die Provence. Mit der Errichtung bedeutender Festungsanlagen in Monaco konnte sich der Stadtstaat von den Auseinandersetzungen heraushalten. Frieden wurde mit dem Vertrag von Utrecht 1713 mit Savoyen geschlossen. Die älteste Tochter von Antoines I., Louise-Hippolyte, übernahm 1731 als erste Frau die Regentschaft. Nach 10 Monaten verstarb sie und Ehemann bestieg als Jacques I. den Thron. Als Nichteinheimischer wurde er vom monegassischen Volk nicht anerkannt, sodass er am 07.11.1733 abdankte. Sein Sohn Honoré III. war noch minderjährig. An der Reihe war deshalb der außereheliche Sohn von Antoine I., Anton Charles. Monaco wurde zu Zeiten des Österreichischen Erbfolgekrieges von österreichisch-sardinischen Truppen belagert. Alle Feudalrechte wurden während der Französischen Revolution vom französischen Parlament beseitigt. Honoré III. bemühte sich, als nicht französischer Fürst anerkannt zu werden. Er verwies für Sonderrechte auf den Vertrag von Péronne.

Der Stadtstaat Monaco – Die Übernahme Frankreichs

Mit Dekret vom 14.02.1793 beschloss der Nationalkonvent den Zusammenschluss mit Frankreich. Der Stadtstaat wurde zu Fort-Hercule („Herkulesburg“). Die gesamte Fürstenfamilie war während der französischen Revolution unter schwersten Bedingungen in Frankreich. Am 06.04.1814 dankte Napoleon widerwillig ab. Das Fürstentum erlangte über den ersten Vertrag von Paris die Unabhängigkeit zurück. Honoré IV. herrschte nicht freiwillig über die Felsenfestung. Am 20.11.1815 erfolgte die erneute Unabhängigkeit Monacos nach dem Sturz des Kaisers von Frankreich. Es stand nun unter dem Schutz von Sardinien. Am 08.11.1817 wurde der Schutz im Vertrag von Stupinigi mit König Viktor Emanuel I. festgehalten. Nach dem Tod Honorés IV. übernahm 1819 Honoré V. die Macht. Er bekämpfte die wirtschaftlichen Schwierigkeiten mit schwerwiegenden Maßnahmen. Dies führte zu Unruhen in der Bevölkerung. 1841 saß Florestan auf den monegassischen Thron. Die Monegassen fordert ähnlich wie in Sardinien eine Verfassung. Florestan stellte zwei Verfassungen zur Verfügung, die den Bürgern missfielen. Er zog sich aus der Politik zurück. An seiner Stelle trat sein Sohn Charles III.

Der Stadtstaat Monaco – Die Revolte Roquebrunes und Mentons

Am 02.03.1848 kam es zur Machübernahme durch das „Provisorische Regierungskomitee“ in Menton. Am 21.03.1848 folgte der Ausruf der unabhängigen Republik der Freien Städte Roquebrune sowie Menton unter italienischer Herrschaft. Monaco selbst blieb Fürstentum. 1856 übernahm Charles III. offiziell die Regentschaft. Er versuchte kläglich die beiden Städte Menton und Roquebrune an den monegassischen Staat einzubinden. Mit dem Vertrag von Turin 1860 trat Italien die Grafschaften Nizza und Savoyen an Frankreich ab. Dadurch kamen Menton und Roquebrune unter französische Kontrolle. Im Vertrag von 1861 anerkannte Frankreich die Unabhängigkeit Monacos unter alleiniger Souveränität des Fürsten. Frankreich errichtete eine Küstenstraße von Nizza nach Menton sowie einen Bahnhof auf der Eisenbahnstrecke Nizza–Genua. Durch die verkehrstechnische Erschließung konnte der Tourismus beginnen. Zudem eröffnete Charles III. eine Post- und Telegrafenstation. Monaco war mit ersten Botschaften und Konsulaten im Ausland vertreten. Es folgte die Gründung des Bistums. Eine neue Einnahmequelle sollte 1863 die Société des bains de mer durch ein Spielkasino erschließen.

Der Stadtstaat Monaco – Die Blüte durch das Spielcasino

Das Spielcasino war unter den ersten zwei Direktoren kein Erfolg. Dies änderte sich mit François Blanc, der die Konzession für 50 Jahre erhielt. Das Spielkasino wurde zum Welterfolg. Es entstanden erste Luxushotels und 1866 benannte man die Umgebung des Spielkasinos in Monte Carlo um. Der Staat erlangte hohe Einnahmen. 1869 konnte die direkte Besteuerung abgeschafft werden. Die Oper von Monaco wurde 1879 eröffnet.

1889 übernahm Albert I. die Regentschaft. 1911 verfasste er die erste Verfassung. 1922 folgte

Louis II. Im neuen Vertrag mit Frankreich wurde 1918 die monegassische Unabhängigkeit nochmals garantiert. Am 11.06.1940 erklärte Mussolini Frankreich den Krieg. Eine Besetzung Monacos erfolgte durch seine Wichtigkeit als nach außen unabhängiger sowie neutraler Staat nicht. Deutschland übte 1941 Druck aus. Es wurde am 03.07.1941 ein Gesetz zur Erfassung der Juden erlassen. Deutsche Truppen besetzten das Fürstentum am 11.11.1942 sowie vom 08.09.1943 bis 03.09.1944. 1949 bestieg Rainier III. von Monaco den Fürstenthron. Er heirate die aus Amerika stammende Schauspielerin Grace Kelly 1956.

Der Stadtstaat Monaco – Die heutige Regentschaft

Seit dem 08.07.1948 ist Monaco Mitglied in der Weltgesundheitsorganisation. Die heute gültige Verfassung trat am 17.12.1962 in Kraft. Den Vereinten Nation trat das Fürstentum 1993 bei. Nach einer Erkrankung von Rainier III. wurden die Regierungsgeschäfte am 31.03.2005 auf Albert II. übertragen. Am 12.07.2005 nach dem Tod von Rainier III. übernahm Albert II. offiziell die Macht. Albert II. ehelichte im Juli 2011 die ehemalige Profischwimmerin Charlene Wittstock. Monaco erreicht man über den internationalen Flughafen Nice-Côte d‘Azur. Zudem kann man den Stadtstaat mit dem Auto sowie Zug erreichen. Exklusiver kann man mit dem Boot einfahren oder mit dem Hubschrauber landen. Neben Shopping und Wellness hat Monaco u. a. folgende Sehenswürdigkeiten:

Justizpalast

Prinzenpalast

Kathedrale von Monaco

Kirche Saint-Carles

Wachablösung und

Fort Antoine.

Die zahlreichen Clubs locken Nachtschwärmer an. Das Fürstentum hat mehr als 300 Sonnentagen und ein besonders mildes Klima

Der Stadtstaat Monaco – Die Politik des Fürstentums

Monaco ist eine konstitutionelle Monarchie. Der amtierende Fürst ist Staatsoberhaupt. Bis zur ersten Verfassung im Jahre 1911 war das Fürstentum eine absolute Monarchie. Die zweite Verfassung besteht seit dem 17.12.1962 durch Rainier III. Sie ist unterteilt in

Legislative,

Judikative und

Exekutive.

Die Regierung besteht aus einigen Verwaltungsbüros und mehreren Räten. Die größte Regierungsgewalt hält der Fürst inne. Die Gesetzgebung und Justiz können unabhängig von der Kontrolle des Fürsten arbeiten. Das Staatsoberhaupt ernennt aus einer von Frankreich erstellten Liste den Staatsminister. Bis 2002 konnten ausschließlich französische Bürger vorgeschlagen werden. Beraten wird der Fürst selbst vom Kronrat. Der Einkammer-Nationalrat ist die legislative Gewalt. Sie besteht aus 24 Sitzen. Die Mitglieder werden auf 5 Jahre durch Volksabstimmung gewählt. Einzigartig ist, dass die Politiker Mitglieder in mehreren Parteien sein können. Das Gerichtliche Revisionsgericht (cour de révision judiciaire), zuständig für Straf- und Zivilrecht, und das Oberste Gericht (tribunal suprême), rechtliche Überprüfung, sind die höchsten Gerichte. Sie sind mit Richtern aus Frankreich besetzt.

Der Stadtstaat Monaco – Die administrative Verwaltung

Das Fürstentum ist traditionell in die vier Quartiers

Fontvieille,

La Condamine,

Monaco-Ville und

Monte-Carlo mit Vorort Moneghett

eingeteilt. Gemeinsam haben sie den Gemeinderat von Monaco. Für amtliche sowie administrative Zwecke ist der Stadtstaat in zehn Bezirke unterteilt:

Monaco-Ville,

Monte Carlo/Spélugues,

Fontvieille,

Moneghetti/Bd de Belgique,

Les Révoires

La Colle,

La Condamine,

Saint Michel,

Larvotto/Bas Moulins sowie

La Rousse/Saint Roman.

Monaco ist zudem in vielen unterschiedlichen internationalen Organisationen tätig. Diese sind beispielsweise:

International Civil Aviation Organization,

Interpol,

Internationalen Olympischen Komitees,

Vereinte Nationen,

UNESCO,

Weltgesundheitsorganisation und

Europarat.

Der Stadtstaat Monaco – Die Bevölkerung

Im Jahre 2019 hat Monaco 38.100 Einwohner registriert. Die Bevölkerung wird als Monegassen (monégasques) bezeichnet. Die Einheimischen sind ligurisch-provenzalischen Ursprungs. Das sind ca. ein Viertel der Wohnbevölkerung. Das Fürstentum ist ein Einwanderungsland. Im Jahr 2016 hatten ungefähr 8.400 Personen die Staatsbürgerschaft. Die Gesamtbevölkerung setzt sich zusammen aus

Franzosen (größte Ausländergruppe),

Italienern,

Briten,

Schweizern,

Belgiern,

Deutschen,

Russen,

Niederländern,

Portugiesen,

Griechen,

US-Amerikanern,

Schweden,

Kanadiern und

Spaniern zusammen.

Aufgrund der hohen Lebenshaltungskosten geht der Anteil der Franzosen zurück. Die Bevölkerung wird zudem in drei Kategorien unterteilt. Es gibt die Landeskinder, die gebürtigen Monegassen sowie die wohlhabenden Ausländer. Die Gebürtigen besitzen das Recht auf eine staatliche angemessene Wohnung. Die Landeskinder haben einen Rechtsanspruch auf einen nicht staatlichen angemessenen Wohnraum. Die Entscheidung über die Erlangung der Staatsbürgerschaft fällt das amtierende Staatsoberhaupt. Französisch ist die Amtssprache und wird am häufigsten gesprochen. Daneben gibt es noch Monegassisch. Es ist ein romanischer Dialekt, der dem Ligurischen ähnelt. Monaco ist römisch-katholisch. Es bestehen auch protestantische, orthodoxe und jüdische Gemeinden.