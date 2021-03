Der Winter kommt zurück: Extremer Temperaturabsturz in Deutschland erwartet

Ein Tief aus Russland bringt den Winter zurück nach Deutschland. Bis Ende März soll es noch mal so richtig kalt werden, inklusive Schnee und Dauerfrost.

In Deutschland ist Ende Februar der Frühling ausgebrochen. In einigen Regionen Deutschlands wurden sogar bereits die 20 Grad geknackt. Doch eben so schnell wie die Temperaturen gestiegen sind, sollen sie bereits Ende der ersten Märzwoche wieder fallen, wie *echo24.de berichtet. Zwar bleibt es in den meisten Regionen sonnig und trocken, doch die Temperaturen werden noch mal so richtig winterlich.

Passend zum meteorologischen Frühlingsanfang hat das Wetter-Hoch „Jacqueline“ zu Beginn der ersten Märzwoche für hohe Temperaturen gesorgt. Das Hoch wird nun allerdings abgelöst von einem Tief aus Russland, welches für einen krassen Temperatursturz sorgt* und polare Luft nach Deutschland bringt. Experten warnen bereits vor Schnee, Dauerfrost und gefährlicher Glätte. *echo24.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.