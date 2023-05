„Neue Angst freigeschaltet“: Eine „achtbeinige Kreatur“ lebt in unseren Gesichtern

Von: Bjarne Kommnick

Dermatologe Scott Walter erklärt, dass im Gesicht jedes Menschen achtbeinige Milben leben. © imago/Scott Walter/TikTok

Ein Dermatologe erklärt, im Gesicht jedes Menschen leben achtbeinige Tiere. Auf TikTok sorgt das für Angst und Ekel in seiner Community.

München – Wer zu viel weiß, hat mehr Gründe, unglücklich zu sein. Immerhin schrieb bereits Johann Wolfgang Goethe in einer seiner Gedichte: „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“. Dass daran durchaus etwas sein könnte, beweist nun auch ein Video auf TikTok des Dermatologen und Influencers Scott Walter. Denn auf eine Information, die er auf seinem Kanal teilt, würden viele seiner Follower am liebsten verzichten. Er behauptet: Im Gesicht jedes Menschen leben achtbeinige Milben – und ekelt damit seine Community.

Dermatologe erklärt, Haarbalgmilben leben im Gesicht jedes Menschen

Walter erklärt in seinem Video: „Genau in diesem Moment lebt diese achtbeinige Kreatur in den Poren deines Gesichtes“, während er ein Bild des Tieres einblendet. Dabei handelt es sich genauer gesagt um die Art Demodex, also sogenannte Haarbalgmilben. „Ja, in deinem Gesicht, nicht nur bei manchen Personen, sondern bei jedem Menschen“, so Walter. Das Video des Doktors ist seine Antwort auf einen Beitrag mit der Frage, was User auf TikTok in ihrem Leben „erst zu spät herausgefunden hätten“.

Der Dermatologe beschreibt: „Manche haben mehr von ihnen, manche weniger“. Die Haarbalgmilben könnten laut Walter deshalb auch für die Ausprägung von Rosazea verantwortlich sein, eine häufige, nicht ansteckende Hautentzündung, die sich in Form eines roten Gesichtes zeigt. Zudem könnten sich Haarbalgmilben in wenigen Fällen auch an Wimpern zeigen, in Form von fettigen und klebrigen Haaransätzen.

Achtbeinige Milben leben im Gesicht der Menschen, um Talg und Öle zu essen

Die Tiere seien aufgrund ihrer acht Beine am engsten mit Zecken und Spinnen verwandt und nicht etwa, wie der Name vermuten lässt, mit den bekannten Hausstaubmilben. Die spinnenartigen Haarbalgmilben leben in den Poren der Gesichter von Menschen, um sich dort von Ölen und Talg zu ernähren, die sein Wirt produziert. Für viele Follower des Dermatologen scheint das Tier jedoch trotz seiner Gewöhnlichkeit nur Ekel und Schrecken – statt Faszination – auszulösen.

„Wollte ich eigentlich nie erfahren“: TikTok-Community ekelt sich vor Haarbalgmilben

Eine Nutzerin kommentiert das Video: „Auf diese Information hätte ich wirklich verzichten können“, auch ein anderer User schreibt: „Ich hätte mein ganzes Leben ohne dieses Wissen leben können“. Insgesamt scheint ein Großteil der Menschen in den Kommentaren diese Meinungen zu teilen. „Wieso musste ich das nur erfahren?“, schreibt ein weiterer Nutzer. „Diesen Fakt, wollte ich eigentlich nicht erfahren“, erklärt eine Frau in den Kommentaren. Zuletzt entfachte auch ein Ekel-Fund im Discounter viele Reaktionen im Netz, genau wie Würmer im Frühstückslachs in einer Netto-Filiale.

„Ich habe gerade eine neue Angst freigeschaltet“, schreibt ein Mann unter das Video des Dermatologen. Eine Frau kommentiert: „Wieso fängt meine Haut auf einmal an zu jucken?“. Dass die User so empfindlich auf das Tier reagieren, dürfte insbesondere an der äußerlichen Gestalt liegen. „Diese achtbeinige Kreatur frisst sich durch meine Haut?“ Ein anderer fragt: „Ab jetzt muss ich nur noch an diese Monster denken, danke für nichts.“