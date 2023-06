Heftiger Unfall mit Flixbus erschüttert Italien: Ein Toter - Reisender spricht dennoch von „Wunder“

In Süditalien hat es einen schweren Unfall gegeben. Eine Beteiligte Person kam ums Leben. (Collage) © IMAGO / ZUMA Press / ZUMA Wire

Ein tragisches Unglück ereignete sich am Sonntag auf einer Autobahn in Italien, ein Reisebus verunglückte. Eine Person starb noch vor Ort, zahlreiche Personen wurden verletzt.

Update vom 4. Juni, 14.50 Uhr: Der schwere Unfall mit einem Reisebus in Italien beschäftigt weiter die Retter vor Ort. Gegen vier Uhr morgens hatte ein Flixbus mit 38 Fahrgästen an Bord sowie zwei Fahrern fünf Autos erfasst und war anschließend in einer Böschung neben der Autobahn A16 in Richtung Neapel gelandet. Eine Person starb, 14 Personen wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt laut der italienischen La Stampa wegen eines Tötungsdelikts im Straßenverkehr.

Der Flixbus musste mit einem Kran angehoben werden, um sicherzustellen, dass sich keine weiteren Verletzten in dem Wrack befinden.

Schlimmer Unfall mit Flixbus erschüttert Italien: „Wie durch ein Wunder am Leben“

Mittlerweile gibt es auch Details zum Unfallhergang: Der Bus war demnach von Lecce in Süditalien nach Rom unterwegs. Zwei der beteiligten Autos hatten kurz zuvor bereits einen Auffahrunfall nach einer Kurve. Der Bus krachte dann in die stehenden PKW. Der Busfahrer zog nach Links in Richtung der Leitplanke, um auszuweichen. So landete der Bus in einer Böschung, die glücklicherweise nicht besonders tief war.

Bei dem Toten soll es sich um einen Passagier in einem der gestoppten Autos handeln. Unter den 14 Verletzten sollen einige schwer, jedoch niemand lebensgefährlich verletzt sein.

„Ich glaube, sie haben alle geschlafen. Was uns aufweckte, war das heftige Bremsen und dann der Knall, als wir mit Autos kollidierten, bevor wir in der Böschung landeten“, sagte ein Bus-Passagier der La Stampa. „Wir sind wie durch ein Wunder am Leben“, sagte ein weiterer Reisender, der mit seinen Kindern in dem Flixbus saß.

Reisebus verunglückt in Italien: Ein Toter, mehrere Verletzte – erste Details bekannt

Erstmeldung: Vallesaccarda – Am frühen Sonntagmorgen, 4. Juni, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Nähe der süditalienischen Stadt Neapel. In den Unfall verwickelt wurde ein Reisebus mit 38 Fahrgästen, sowie fünf weitere Autos. Wie die dpa unter Berufung auf die italienische Feuerwehr berichtet, soll es einen Toten und 14 Verletzte geben. Ereignet habe sich der Unfall auf der Autobahn A16 in Richtung Neapel.

Erst vor kurzem hatte sich ein ähnliches Unglück in Italien ereignet. An der italienischen Amalfiküste war ein Reisebus von der Fahrbahn abgekommen und etliche Meter in die Tiefe gestürzt. Der Fahrer kam dabei ums Leben, Passagiere waren nicht an Bord.

Reisebus verunglückt in Süditalien: Ein Toter, mehrere Verletzte – erste Details bekannt

Bei den Rettungsarbeiten barg die Feuerwehr demnach den leblosen Körper eines Mannes. Bei dem Toten handelt es sich um einen der Autofahrer. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam es zwischen drei Fahrzeugen zu einem Unfall. Der Bus stieß dann gegen eines der Autos, kippte um und rutschte schließlich eine Böschung herunter. Der genaue Hergang des Unfalls auf der Höhe der Gemeinde Vallesaccarda in der Provinz Avellino werde allerdings noch untersucht.

Italien: Reisebus auf dem Weg nach Rom verunglückt – Verletzte in Krankenhäuser gebracht

Ein Kranwagen der Feuerwehr hob den Bus an, um zu prüfen, ob weitere Menschen betroffen sind. Die Verletzten, die aus dem Bus befreit werden konnten, wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Der Bus gehörte italienischen Medienberichten zufolge der Flotte eines großen Fernbusunternehmens an und fuhr von der apulischen Stadt Lecce in Richtung Rom. Wie das Portal nau.ch berichtet, soll es sich bei dem verunglückten Bus um einen Flixbus handeln.

