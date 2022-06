Auf Rückflug aus Kroatien: Flugzeug aus Deutschland verschwindet vom Radar - „Riesenschock“

Von: Jennifer Lanzinger

Ein Kleinflugzeug aus Deutschland ist auf dem Rückweg aus Kroatien abgestürzt. Eine Drohne fand das Wrack, nachdem die Maschine vom Radar verschwunden war.

Update vom 31. Mai, 8.29 Uhr: Nach dem Absturz der Cessna in Kroatien ist die Trauer beim Luftsportclub Bayer Leverkusen groß. Der Pilot und drei Passagiere sind ums Leben gekommen.

„Wir haben ein engagiertes Mitglied unserer Fliegergemeinschaft und einen guten Freund verloren“, sagte Reinhard Sablowski, Vorsitzender des Clubs, dem Kölner Stadt-Anzeiger. „Unsere Gedanken sind bei der Familie des Piloten und bei den Familien der weiteren Personen, die bei diesem tragischen Unglück mit an Bord waren“, so Sablowski weiter. Es sei ein „Riesenschock“ und es wären alle sehr betroffen, sagte der Vorsitzende laut Bild. Der Pilot sei demnach sehr erfahren gewesen und die Maschine wäre erst vor Kurzem gewartet worden. „Wir können momentan nicht von einem technischen Defekt ausgehen.“

Auf dem Rückflug nach Leverkusen verschwand die Cessna 182 in Kroatien am Sonntag gegen 13.30 Uhr vom Radar. Zuvor war die Maschine des Clubs am Donnerstag in Leverkusen nach Kroatien gestartet. Eine Drohne entdeckte das Wrack in unwegsamen Gelände nahe Slunj, etwa 100 km südlich von Zagreb. Nachdem Fund bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen. Die Ursache für den Cessna-Absturz ist zunächst noch unklar. Wie Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, werde die Unfallursache nach Angaben des Luftsportclubs Bayer Leverkusen durch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BfU) ermittelt.

Update vom 30. Mai, 13.14 Uhr: Nun gibt es die traurige Gewissheit: Der Pilot und die drei Passagiere sind beim Absturz der deutschen Cessna 182 in Kroatien am Sonntag ums Leben gekommen. Das bestätigten am Montag der Generaldirektor des kroatischen Zivilschutzes, Damir Trut, und der Luftsportclub Bayer Leverkusen, dem der Pilot angehört hatte.

„Wir haben mit der Familie des Piloten gehofft und gebangt, uns in der Gemeinschaft des Luftsportclubs gegenseitig Mut und Hoffnung zugesprochen. Nun haben sich unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt“, sagte der Vorsitzende des Leverkusener Fliegerclubs, Reinhard Sablowski.

Cessna verschwindet auf Rückflug von Kroatien von Radarschirm: Drohne entdeckt Wrack

Kroatische Suchteams hatten am Montagvormittag das Wrack entdeckt. Es wurde mithilfe einer Drohne in einem sehr unzugänglichen Gelände nahe Slunj gefunden, etwa 100 km südlich von Zagreb. Die kroatischen Behörden hatten zuvor intensiv mit etwa 400 Einsatzkräften nach dem Flugzeug gesucht. Das Kleinflugzeug war am Sonntagmittag aus unbekannten Gründen auf dem Rückflug vom kroatischen Split nach Leverkusen von den Radarschirmen verschwunden. Der deutsche Such- und Rettungsdienst der Flugsicherung hatte dem Luftsportclub das Verschwinden der Cessna am Sonntag gegen 13.30 Uhr gemeldet.

Auf Rückflug aus Kroatien: Flugzeug aus Deutschland verschwindet spurlos - Wrack entdeckt

Update vom 30. Mai, 12.20 Uhr: Kroatische Suchteams haben am Montagvormittag das Wrack des deutschen Kleinflugzeuges entdeckt, das am Sonntag mit vier Insassen von den Radarschirmen verschwunden war. Zum Schicksal des Piloten und der drei Passagiere gab es zunächst keine Informationen, berichten kroatische Medien unter Berufung auf den Rettungsdienst HGSS. Das Flugzeugwrack sei im Weiler Brocanac, 100 km südlich von Zagreb, gefunden worden. Die Suchtrupps hatten unter anderem Drohnen eingesetzt. An der mutmaßlichen Absturzstelle ist das Gelände sehr unwegsam. Außerdem hatte schlechtes Wetter laut den Berichten die Sucharbeiten erschwert.

Auch Militärpolizei und Einsatzkräfte der Bergrettung sind an der Suche nach der Unglücksstelle beteiligt. © Uncredited/Croatian Mountain Rescue Service/AP/dpa

Ursprungsmeldung: Split/Leverkusen - Bereits am Sonntag ist ein Kleinflugzeug aus Leverkusen vom Radar in Kroatien verschwunden, die Suche nach der Maschine wurde am Montag mit Hochdruck fortgesetzt. Rund 100 Menschen sind an der Suche nach der Maschine aktuell beteiligt, vier Menschen sollen sich an Bord des Kleinflugzeugs befinden.

Kroatien: Flugzeug aus Deutschland verschwindet auf Rückflug - Erste Details bekannt

Es seien nach Informationen aus Kroatien Suchtrupps gebildet worden, sagte der Vorsitzende des Luftsportclubs Bayer Leverkusen, Reinhard Sablowski. Wie die dpa unter Berufung auf kroatische Medien berichtet, soll es sich bei dem Flugzeug um eine Maschine vom Typ Cessna 182 handeln. Das Kleinflugzeug sei nach dem Start aus der kroatischen Adria-Stadt Split Richtung Leverkusen am Sonntag verschwunden, ein Radar-Signal habe es seitdem nicht mehr gegeben.

Das letzte Signal sei aus dem knapp 200 Kilometer nordwestlich von Split gelegenen Sluny gekommen, so Sablowski. Dort sei das Gelände sehr unwegsam. Schlechtes Wetter habe den Einsatz von Hubschraubern zunächst verhindert. Er hoffe, dass dem Piloten möglicherweise eine Notlandung gelungen sei und er sich bisher nicht habe melden können, weil es in der Region kein Netz gebe. Der Pilot sei ein erfahrener Flieger, ein „sehr geschätztes, beliebtes und engagiertes Mitglied“ des Clubs. Die drei Passagiere seien Bekannte des Piloten.

Kroatien: Maschine aus Deutschland verschwindet auf dem Rückflug - Vier Personen an Bord

Der deutsche Such- und Rettungsdienst der Flugsicherung hatte dem Leverkusener Club das Verschwinden der Cessna am Sonntag gegen 13.30 Uhr gemeldet. Die Maschine war nach Informationen des Clubs auf dem Rückflug. Sie war zuvor am Donnerstag in Leverkusen nach Kroatien gestartet. Laut den kroatischen Medien setzen die Rettungskräfte vor Ort Drohnen ein. „Die Kräfte machen dort einen guten Job“, sagte Sablowski. „Wir hoffen, wir beten und sind in Gedanken bei dem Piloten und seiner Familie“, hieß es in der Erklärung.

Ein Kleinflugzeug aus Deutschland ist zunächst verschwunden, am Montag wurde das Wrack entdeckt. (Symbolbild) © Kevin Hackert/Imago

