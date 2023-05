Leberkäs-Semmel geklaut: Oberbayer droht in Salzburg Knast

Von: Johannes Welte

Ein Deutscher hat in Salzburg eine Leberkässemmel geklaut. Nun droht ihm Gefängnis. © IMAGO / CHROMORANGE

Wegen des Diebstahls einer Leberkäs-Semmel steht in Salzburg ein deutscher Staatsbürger vor Gericht. Weil er schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, droht ihm Gefängnis.

Salzburg – Die Leberkäsesemmel hatte einen Wert von 2,50 Euro. Ein derzeit obdachloser Oberbayer aus Laufen im Kreis Berchtesgadener Land hatte sie in einem Supermarkt am Salzburger Hauptbahnhof geklaut. Das könnte für ihn fatale Folgen haben. Er sei sehr hungrig gewesen, sagte der 27-fache Vorbestrafte laut ORF beim Prozess am Montag (8. Mai). Allerdings versuchte der Mann am gleichen Tag auch, eine Flasche Wodka im Wert von 5,50 Euro zu stehlen.

Salzburg: Laut Anklage kam es zum Handgemenge

Dabei wurde der 50-Jährige vom Ladendetektiv ertappt. Laut Anklage kam es dann zwischen den beiden Männern zum Handgemenge. Die Polizei wurde dazu gerufen. Dann soll der Dieb versucht haben, dem Polizisten, der einschritt, Kopfstöße zu verpassen.

Der 50-Jährige wurde wegen räuberischen Diebstahls, versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung angeklagt, heißt es weiter. Der Angeklagte gab bei der Verhandlung am Montag den Leberkäsesemmel- und Wodkadiebstahl zu. Er habe aber nie jemand angegriffen. Er habe damals betteln müssen, um etwas Essen zu bekommen. Sein Anwalt sagte, sein Mandant brauche keine Strafe, sondern Hilfe wegen seines Alkoholproblems. Der Prozess wurde auf den 22. Mai vertagt, da der Ladendetektiv nicht als Zeuge erschien.

Der Leberkäsdieb hatte schon eine lange Klau-Karriere in Deutschland hinter sich

Allerdings droht dem 50-Jährigen dann eine Gefängnisstrafe: Im Fall einer Verurteilung wäre es die 28. Vorstrafe, eine Haftstrafe mit Alkoholentzug wäre durchaus möglich - der Leberkäsdieb wurde nämlich in Deutschland schon 27 Mal verurteilt, unter anderem wegen Diebstahls.

In Österreich wären fünf Jahre Haft drin, wegen Strafschärfung wegen Rückfalls sogar 7,5 Jahre! Falls der notorische Dieb geglaubt hätte, dass er in Österreich eine Knastfreie zweite Klau-Karriere hinlegen könnte, hätte er sich getäuscht.

