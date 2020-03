Schienenschrauben gelockert: Anschlagsversuch auf ICE-Strecke zwischen Köln und Frankfurt

Ein Lokführer bemerkt, dass sein ICE von Köln zum Hauptbahnhof Frankfurt unruhig über eine Brücke fährt - die Deutsche Bahn spricht von einem „Sabotageakt“.

Ein ICE-Lokführer der Deutschen Bahn bemerkt unruhige Fahrt auf Theißtalbrücke im hessischen Rheingau-Taunus-Kreis

Unbekannte sollen Schienenschrauben gelöst haben - es könnte sich um einen Anschlagsversuch handeln



Das LKA Hessen ermittelt nach einem Zwischenfall auf der ICE-Strecke zwischen Köln und Frankfurt Hauptbahnhof

Frankfurt – Das LKA in Hessen ermittelt nach einem mutmaßlichen Anschlagsversuch auf die ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Köln und dem Hauptbahnhof Frankfurt*. Wegen Schäden an den Schienen hatte die Deutsche Bahn (DB) die Strecke am Freitag zunächst gesperrt. Züge fielen aus oder mussten umgeleitet werden. Die Polizei berichtete, es seien Beschädigungen an den Schienen festgestellt worden. Es sei nicht auszuschließen, dass diese vorsätzlich herbeigeführt wurden. Der „Spiegel“ berichtet nun, dass es sich um einen Anschlagsversuch handele. Unbekannte hätten demnach auf der Theißtalbrücke Schienenschrauben gelöst.

Wie der „Spiegel“ berichtet, sind laut ersten Ermittlungen auf der Theißtalbrücke in Hessen auf rund 80 Metern der Strecke die Schrauben an den Schienen gelöst worden. Ein Lokführer eines ICE habe am frühen Morgen bemerkt, dass sein Zug unruhig über die Brücke fuhr und meldete den Vorfall sofort. Eine Sprecherin der Bahn bestätigte auf Nachfrage des „Spiegel“, dass es „einen Sabotageakt“ auf die ICE-Strecke zwischen Köln und dem Hauptbahnhof Franfkurt gegeben habe.

Deutsche Bahn (DB): Anschlagsversuch auf ICE-Strecke zwischen Köln und Hauptbahnhof Frankfurt

Ein Unfall konnte vermieden werden: Es sei kein Zug entgleist, es sei auch niemand verletzt worden, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Techniker seien vor Ort an der ICE-Strecke. Die Arbeiten würden voraussichtlich bis in die Nachtstunden dauern. Bei Twitter hatte die Bahn am Vormittag von Vandalismus berichtet. Ein Anwohner im Rheingau-Taunus-Kreis berichtete von einem Polizeihubschrauber, der am Mittag im Rhein-Main-Gebiet im Einsatz war. Er soll Aufnahmen aus der Luft gemacht haben, berichtet nun die Deutsche Presse-Agentur.

Im Bereich der ICE-Strecke zwischen #Köln und #Frankfurt sind Beschädigungen an den Bahnschienen festgestellt worden.



Ein schädigendes Ereignis ist nicht eingetreten.



Die Ursache ist aktuell nicht bekannt, die Ermittlungen dazu laufen. pic.twitter.com/E3mhfJLsYP — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) March 20, 2020

In Limburg Süd, Montabaur, Siegburg/Bonn und Köln/Bonn Flughafen werde derzeit nicht angehalten, erklärte die Deutsche Bahn (DB). Ersatzweise soll dies in Koblenz sowie Bonn Hauptbahnhof und Bonn-Beuel geschehen. Es müsse mit Verspätungen von voraussichtlich eineinhalb Stunden gerechnet werden. Betroffen sind neben den ICE-Zügen, die über den Hauptbahnhof Frankfurt und Köln fahren, auch diejenigen, die von Köln über Wiesbaden und Mannheim nach Stuttgart unterwegs sind.

Festgestellt wurden die Schäden laut Polizei bei Niedernhausen nördlich von Wiesbaden, die Bahn berichtete von Ermittlungen der Polizei bei Breckenheim, einem Stadtteil von Wiesbaden.

#Theisstalbrücke



Bitte beteiligt euch nicht an #Spekulationen über Tat und Täter.



Informationen werden durch uns veröffentlicht, sobald diese gesichert Vorliegen! — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) March 20, 2020

Deutsche Bahn (DB): Anschlagsversuch auf Theißtalbrücke

Die betroffene Theißtalbrücke bei Niedernhausen nördlich von Wiesbaden ist 484 Meter lang und 50 Meter hoch und wird seit dem Jahr 2000 für den ICE-Verkehr der Deutschen Bahn (DB) genutzt. Sie ist eine von 18 großen Talbrücken der ICE-Schnellfahrstrecke Köln–Frankfurt Hauptbahnhof.

