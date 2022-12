„Rekordzug“, „Rennstrecke“ – und neue Fahrpreise: Was sich mit dem Bahn-Fahrplan ändert

Die Deutsche Bahn geht mit dem neuen ICE 3neo an den Start. © Boris Roessler/dpa

Ärger über verspätete Züge und verpasste Anschlüsse kennen viele. Mit einem „Rekord“-ICE und dem neuen Fahrplan der Bahn soll sich das ändern – zumindest teilweise.

Frankfurt am Main – Die Deutsche Bahn hat am Sonntag (11. Dezember) einen neuen Fahrplan in Kraft gesetzt – und ihren neuesten ICE-Schnellzug auf die Strecke geschickt. Am Montag startete der erste ICE 3 Neo erstmals mit zahlenden Fahrgästen an Bord von Frankfurt nach Köln. Äußerlich ähnelt der von Siemens gebaute Zug stark dem seit dem Jahr 2000 wohlbekannten ICE 3. Die Verbesserungen stecken eher im Inneren: Ein neues Lichtkonzept, mobilfunktransparente Scheiben, eine schnelle Hubplattform für Rollstuhlfahrer und Platz für acht Fahrräder sollen den Komfort für die Fahrgäste heben.

Insgesamt 73 ICE 3 Neo mit zusammen 30.000 Sitzen hat die Deutsche Bahn bei Siemens bestellt, vier Züge sind bereits ausgeliefert. Ab Zug Nummer 17 sollen zudem Sitze und Inneneinrichtungen mit einem neuen Design ausgestattet sein. Bis 2029 soll der letzte Zug ausgeliefert sein. Rund 2,5 Milliarden Euro zahlt der bundeseigene Konzern dafür und: Die neuen Züge wurden pünktlich geliefert.

Deutsche Bahn: ICE 3 Neo fährt bis zu 320 Kilometer pro Stunde

Die Züge würden dringend benötigt, erklärte DB-Personenfernverkehrs-Vorstand Michael Peterson – der den neuen ICE laut Spiegel Online als „Rekordzug“ in Sachen Geschwindigkeit und Auslieferzeit pries. „Um die Verlässlichkeit ist es bei der Deutschen Bahn aktuell nicht gut bestellt. Leider wird es auch für einen gewissen Zeitraum so bleiben, denn wir arbeiten mit Hochdruck daran, unser Schienensystem zu modernisieren.“

Die Züge werden nach Bahn-Angaben mit ihrer Spitzengeschwindigkeit von 320 Kilometern pro Stunde vor allem auf den sogenannten Rennstrecken unterwegs sein, zunächst zwischen Dortmund, Köln, Stuttgart und München. 2024 folgen Verbindungen nach Brüssel und Amsterdam. In der Mitte ist der Frankfurter Flughafen erreichbar, damit möglichst viele Inlandsflüge überflüssig werden.

Neben dem ICE 3 Neo läuft die Auslieferung von insgesamt fast 140 etwas langsameren ICE 4, die ebenfalls von Siemens kommen. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen laut Peterson mehr als 450 ICE im Netz unterwegs sein - etwa Hundert mehr als aktuell. Die Regierung will bis 2030 rund doppelt so viele Fahrgäste auf die Schiene bringen.

Neuer Bahn-Fahrplan seit Sonntag – neuer Nachtzug und eine Schnellfahrstrecke

Seit Sonntag gilt zudem der neue Fahrplan der Deutschen Bahn. Reisende profitieren dann von neuen und schnelleren Verbindungen und mehr Sitzplätzen auf einigen Strecken. Dafür müssen sie allerdings auch mehr bezahlen - die Ticketpreise steigen merklich. Im kommenden Jahr werden außerdem zahlreiche Großbaustellen den Verkehr beeinträchtigen.

Im neuen Fahrplan der Deutschen Bahn ist unter anderem eine neue ICE-Direktverbindung von Hamburg zum Frankfurter Flughafen vorgesehen. Dafür wird die Linie Basel-Köln-Dortmund über Frankfurt bis nach Hamburg verlängert. Ein neuer Nachtzug von Berlin nach Zürich hält auch in Erfurt, Halle und Leipzig. Auf der bestehenden Nachtzuglinie von Hamburg nach Zürich werden neue Halte eingefügt. Letztlich startet der Nachtzug von München Richtung Budapest bereits in Stuttgart.

Mit Inbetriebnahme einer neuen Schnellfahrstrecke verkürzt sich die Reisezeit zwischen Stuttgart und München nach Angaben der Bahn um rund 15 Minuten. Auch Verbindungen von Nordrhein-Westfalen nach Bayern profitieren davon. Bei den internationalen Verbindungen hebt das Unternehmen etwa eine Verkürzung der Reisezeit zwischen Berlin und Warschau um rund zehn Minuten hervor.

Neuer Fahrplan der DB: Bahnfahren wird teurer

Die Bahn erhöht die Preise im Fernverkehr um durchschnittlich 4,9 Prozent. Allein die Flex-Tickets werden im Schnitt um 6,9 Prozent teurer. Die Bahncards 25, 50 und 100 und die Streckenzeitkarten kosten durchschnittlich 4,9 Prozent mehr. Gleich bleiben die Einstiegspreise beim Super Sparpreis mit ab 17,90 Euro und beim Sparpreis mit ab 21,90 Euro. Auch die Sitzplatzreservierung kostet weiterhin 4,50 Euro in der zweiten Klasse, in der ersten Klasse werden wie gehabt 5,90 Euro fällig.

Im Dezember beeinträchtigen bereits kleinere Baustellen auf sechs Strecken den Bahnverkehr, etwa zwischen Köln und Mainz, Frankfurt und Mannheim sowie Gießen und Wetzlar. Im nächsten Jahr sind bislang zehn Großbaustellen geplant, die jeweils mindestens für mehrere Wochen Sperrungen und Umleitungen nötig machen. So werden etwa bis Ende März zwischen Erfurt und Nürnberg neue Gleise verlegt und Brücken erneuert. Ab März wird die Strecke Rostock-Stralsund abschnittsweise komplett gesperrt. Zwischen Kassel und Fulda wird die Schnellfahrstrecke saniert - voraussichtlich acht Monate lang. (dpa/AFP)