Aktuelle Lage bei der Deutschen Bahn: Welche Züge im Fern- und Nahverkehr wegen Orkan Sabine ausfallen

Orkan „Sabine“ erfasst ab Sonntag weite Teile Deutschlands. Mit massiven Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Die Deutsche Bahn rät daher von Reisen ab.

Das Orkantief „Sabine“ zieht über Deutschland.

zieht über Deutschland. Es muss mit massiven Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

gerechnet werden. Die Deutsche Bahn hat am Montag den bundesweiten Fernverkehr sowie den Regionalverkehr in Bayern eingestellt.

Update um 9.56 Uhr: Der Zugverkehr steht wegen Sturmtief „Sabine“ derzeit in ganz Bayern still, und so schnell wird wohl heute auch kein Zug auf den Gleisen rollen. Die Wetterlage lasse Zugfahrten bis auf Weiteres nicht zu, teilte die Deutsche Bahn gegenüber der Nachrichtenagentur AFP mit. Der regionale Zugverkehr in Baden-Württemberg begann der Deutschen Bahn zufolge am Montagmorgen derweil um 08 Uhr. Wie es aber auf den einzelnen Strecken konkret aussehe, sei von der ebenfalls witterungsbedingten Situation abhängig. Erst müssten die Lage erkundet und etwaige Schäden beseitigt werden.

Update um 9.35 Uhr: Im Laufe des Montagvormittags ist auch der Betrieb auf der Münchner S-Bahn-Stammstrecke fast komplett zum Erliegen gekommen. Nur ein Pendelzug verkehrt derzeit zwischen Pasing und dem Ostbahnhof der Landeshauptstadt*. Damit reagiert die MVG wohl auf die aktuelle Entwicklung der Wetterlage. Denn wie am Montagvormittag ebenfalls bekannt wurde, soll im Süden Bayerns die schlimmsten Auswirkungen des Sturmtiefs erst noch bevorstehen. Gegen Mittag werden für diese Region die heftigsten Orkanböen erwartet*.

Orkan „Sabine“: Deutsche Bahn stellt bundesweit Fernverkehr ein - auch Regionalverkehr betroffen

Update vom 10. Februar 2020 um 8.54 Uhr:

Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ hat die Deutsche Bahn in Bayern nicht nur den Fernverkehr, sondern vorerst auch den Regionalverkehr eingestellt. „Je nach Lage des Orkans wird im Laufe des Vormittags der Verkehr wieder aufgenommen“, teilte die Bahn am Montagmorgen mit. Die Bahn hatte zuvor bereits den Fernverkehr bundesweit eingestellt. Die S-Bahn in München fährt bislang, jedoch ist der Verkehr auch auf der Stammstrecke extrem reduziert. Und auch am Münchner Flughafen herrschte am Montagmorgen Stillstand*. 420 Flüge sind dort wegen Sturmtief „Sabine“ annulliert worden.

In Nürnberg stand die S-Bahn zunächst still. Da auch die meisten Züge von privaten Bahnunternehmen auf den Gleisen der Deutschen Bahn rollen, kommt es bei den Privatbahnen in der Regel ebenfalls zu Einschränkungen. „Alle anderen Verkehrsunternehmen haben ihren Fahrbetrieb vorsorglich eingestellt“, teilte die Bahn mit. Auch in den oberbayerischen Landkreisen schlägt Sturmtief „Sabine“ zu. So ist beispielsweise im Landkreis Starnberg A 95 betroffen. Dort kommt es südlich des Starnberger Dreiecks zu Behinderungen* - es liegen Bäume auf Fahrspuren.

Orkan „Sabine“: Deutsche Bahn empfiehlt geplante Reisen zu verschieben

Erstmeldung vom 8. Februar 2020:

München - „Wir empfehlen unseren Reisenden von Sonntag, 09.02.2020 bis Dienstag, 11.02.2020 ihre geplanten Reisen auf einen anderen Tag zu verschieben.“ Mit dieser Mitteilung warnt die Deutsche Bahn ihre Fahrgäste vor dem Orkan „Sabine“.

Das Sturmtief wird ab Sonntag weite Teile des Bundesgebiets erfassen und für erhebliche Probleme auf den Straßen und Schienen sorgen. Im Regional- und Fernverkehr ist nach Angaben der Deutschen Bahn ab Sonntagabend mit massiven Beeinträchtigungen insbesondere im Norden und Westen Deutschlands zu rechnen.

Orkan „Sabine“: Deutsche Bahn rät von Reisen ab - Fahrt verschieben oder Geld zurück

Reisende sollten daher auf andere Tage ausweichen. Alle Fernverkehrstickets für Sonntag, Montag und Dienstag könnten bereits am Samstag sowie mindestens bis zum 18. Februar benutzt werden. Auch eine kostenlose Stornierung sei möglich. Fahrgäste bekommen dann ihr Geld zurück. Dies gelte auch für Fahrkarten mit Zugbindung, führte die Bahn aus.

Wer eine Sitzplatzreservierung gebucht habe, könne diese kostenfrei umtauschen. Die Bahn riet Reisenden außerdem dazu, vor Fahrtantritt ihre gewählte Verbindung noch einmal im Internet, der Bahn-App oder über die Telefonhotline zu prüfen.

Orkan „Sabine“: Deutsche Bahn bereitet sich auf Sturmtief vor

In Nordrhein-Westfalen, wo ab Sonntagnachmittag mit gefährlichen Sturmböen zu rechnen ist, liefen die Vorbereitungen auf den Orkan bereits auf Hochtouren. „Wir verstärken in allen Bereichen und bereiten uns auf ‚Sabine‘ vor“, sagte eine Bahnsprecherin am Freitag in Düsseldorf. So werde das Personal in den Leitstellen und Betriebszentralen erhöht, Schichtpläne würden angepasst. „Parallel werden Reparaturfahrzeuge ins Standby gesetzt.“ Die Maßnahmen sind in einem vierstufigen Plan festgelegt.

Das Augenmerk liege darauf, die Strecken so schnell es gehe wieder befahrbar zu machen, teilte die Bahn weiter mit. Im Ernstfall räumten die Mitarbeiter vor Ort mit Spezialgeräten die Gleise frei und reparierten Technik und Oberleitungen. Die häufigste Folge von Unwettern bei der Bahn seien Schäden an den Oberleitungen, wie es bereits 2007 zuhauf der Fall war, als Orkan Kyrill über Deutschland hinwegfegte.

Auch in Bayern werden Erinnerung an den extremen Orkan von damals geweckt. Ebenso bereitet man sich in der bayerischen Landeshauptstadt München auf ein heftiges Unwetter wegen Sturmtief Sabine* vor.

