Deutschen Kegelbrüdern droht lange Haft – doch Brand-Experte hat Zweifel an spanischem Gutachten

Von: Kai Hartwig

Teilen

Die Bar „Why Not Mallorca?“ brannte im Mai völlig aus. © Clara Margais/dpa

Acht deutsche Männer sitzen nach einem Brand auf Mallorca seit mehreren Wochen in Untersuchungshaft. Ein Gutachten belastet sie schwer, ein Experte zweifelt dieses an.

Palma de Mallorca – Den Mitgliedern einer Kegeltruppe aus Deutschland drohen weiter mehrjährige Haftstrafen in Spanien. Seit es in einer Bar auf Mallorca einen verheerenden Brand gegeben hatte, sitzen acht Kegelbrüder in Untersuchungshaft. Ein Gutachten der spanischen Kriminalpolizei belastet die Urlauber wohl schwer.

Brand auf Mallorca: Kegelbrüder in Untersuchungshaft – Gutachten zur Brandursache belastet sie schwer

Die Bild hat den Polizeibericht zur möglichen Brandursache nach eigenen Angaben einsehen können. Demnach heißt es in dem Schreiben, dass der Brand in der Bar „Why not Mallorca“ wahrscheinlich „durch den Wurf eines brennbaren, zuvor entzündeten Elements, wie es eine Zigarette sein kann“ entstanden sei.

Möglicherweise defekte Steckdosen, die dem Bericht zufolge ebenfalls als mögliche Brandursache untersucht wurden, halte die Polizei als Brandherde für ausgeschlossen. Wer von den Kegelbrüdern den Brand verursacht haben könnte, lässt sich nicht mehr nachvollziehen.

Mallorca: Gutachten der spanischen Polizei belastet Kegelbrüder – Brand-Experte sieht Mängel

Aus Sicht eines Experten, der mit der Bild über den Fall sprach, ist die Beweisführung durch das spanische Brandgutachten eher zweifelhaft. Aus Sicht von Roland Goertz, dem Direktor des Feuerwehrwissenschaftlichen Instituts (FSI) der Uni Wuppertal, „ist die Spurenlage sehr dünn“.

Gerade die Mutmaßung der spanischen Polizei, dass eine Zigarette den zerstörerischen Brand ausgelöst haben könnte, hält der FSI-Chef für „sehr gewagt“. Er verweist auf den Umstand, dass innerhalb der Europäischen Union mittlerweile „nur noch Sicherheitszigaretten mit speziellem Papier, bei dem die Glut schneller erlischt“, verkauft werden. Somit erschließt sich Goertz nicht, wie ein angeblicher Zigarettenwurf durch einen der Kegelbrüder als Brandursache herhalten soll.

Ob sich die Vorwürfe gegen die acht inhaftierten Deutschen damit entkräften lassen, bleibt abzuwarten. Bei einer Verurteilung könnte das Gericht nach spanischem Recht eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren verhängen. Ursprünglich sind alle 13 Männer der deutschen Urlaubsgruppe inhaftiert worden, einige von ihnen wurden aber entlastet und kamen frei. (kh)