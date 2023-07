Leiche von Makler aus München zerstückelt in Thailand gefunden – früherer Geschädigter packt aus

Am Montag wurde die Leiche eines Münchner Geschäftsmannes in Thailand gefunden. Nun stehen Verdächtige fest – eine davon ist keine unbekannte.

München – Nachdem am Montag, dem 10. Juli 2023, die Leiche eines Münchner Geschäftsmannes in Thailand gefunden wurde, gibt es nun erste Verdächtige. Der zerstückelte Körper des 62-jährigen Hans Peter M. war in einer Tiefkühltruhe im Schlafzimmer eines Ferienhauses nahe Pattaya.

Leiche eines Münchners gefunden: seit dem 4. Juli vermisst

Der Deutsche wurde seit dem 4. Juli vermisst, darüber berichtete thepattayanews.com. Auf das Auffinden des Mannes wurde eine Belohnung von 3 Millionen Baht ausgesetzt, was in etwa 78.000 Euro entspricht. Zuletzt gesehen hatte man den Geschäftsmann, der bereits seit längerer Zeit in Thailand lebte, bei einem Geschäftstreffen mit der Deutschen Petra G. Dabei soll es um den Kauf einer Villa auf Koh Samui, sowie einer Boxhalle gegangen sein.

Münchner in Thailand zerstückelt: drei Verdächtige

Diese Frau soll nun eine der drei Verdächtigen sein. Petra G., deren Wagen nach dem Verschwinden von Hans Peter M., verlassen und gereinigt aufgefunden wurde, sowie ein 52-jähriges deutsches Gang-Mitglied und ein 27-jähriger, pakistanischer Herkunft, stehen dabei im Zentrum der Ermittlungen. So berichtet es khaosdenglish.com. Demnach soll die Tat seit mehr als einem Monat geplant und gut vorbereitet gewesen sein, zitiert die Zeitung Surachate Hakparn, den stellvertretenden Chef der nationalen Polizei.

Mord eines Münchner Unternehmers: Tatverdächtige keine unbekannte

Dabei ist Petra G. keine unbekannte, berichtet die Münchner Abendzeitung. Demnach habe sich ein Geschädigter bei der Zeitung gemeldet und über seine Erfahrungen mit der Verdächtigen berichtet. Sie hatte den Dirndl-Designer Thomas Lerchenberger, seinen Angaben zufolge, betrogen und ausgenommen.

„Die ist mit allen Wassern gewaschen“, erklärte er gegenüber der Abendzeitung. Nachdem die beiden sich auf einer Veranstaltung auf Mallorca getroffen hatten, räumte sie ihm die Wohnung sowie die Konten leer. Eine Anzeige gegen die nun Mordverdächtige war dabei ohne Folgen. „Keiner hat mir geglaubt“, erklärt Lerchenberger. Jetzt ist er der Meinung, die Tat hätte man verhindern können, wenn die 54-Jährige damals zur Rechenschaft gezogen worden wäre. Dennoch gilt vorerst die Unschuldsvermutung.