Polizei findet drei Leichen in Österreich: Deutsche Touristin erschossen?

Von: Yannick Hanke

Polizisten haben in Österreich drei Leichen gefunden. Laut einem Medienbericht soll sich darunter auch eine deutsche Touristin befinden.

St. Peter am Kammersberg – Die Polizei hat in Österreich in einem abgelegenen Wohnhaus in St. Peter am Kammersberg drei Leichen entdeckt. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich um ein Ehepaar, das in dem Haus wohnte, sowie eine Frau - örtlichen Medien zufolge eine deutsche Touristin. Wie das Landeskriminalamt Steiermark am Dienstag, 13. Juni 2023, mitteilte, würden alle drei Toten Schussverletzungen aufweisen.

Österreich: Polizei findet drei Leichen in abgelegenem Wohnhaus – darunter wohl eine deutsche Hotel-Chefin

Wie oe24.at tags darauf berichtet, soll ein 47-Jähriger seine 65-jährige Ehefrau, eine Hotel-Chefin (62) und dann sich selbst erschossen haben. Das hätte die Obduktion der Staatsanwaltschaft ergeben. Die Ehefrau des mutmaßlichen Täters soll mit einer Kugel im Oberkörper und die Hotel-Chefin zweimal getroffen worden sein. Dann soll sich der Mann mit einem Schuss ins Herz selbst getötet haben. Die Landespolizeidirektion Steiermark sprach von „offensichtlichen Schussverletzungen“. Das Motiv für die Schüsse sei bislang unklar. Auch zu der Beziehung zwischen dem Ehepaar und der anderen Frau äußerte sich die Polizei nicht.

Ein Beamter der Spurensicherung betritt ein Wohnhaus in Österreich, nachdem die Polizei drei Leichen in einem abgelegenen Wohnhaus entdeckt hat. © Erwin Scheriau/dpa

Nach Informationen von bild.de stammte die Hotel-Chefin aus Nossen in Sachsen. Gegenüber dem Medium hätte eine Hotel-Mitarbeiterin den tragischen Vorfall bestätigt. „Ja, das stimmt“, so die Frau. Die Polizei wäre aber noch nicht zugegen gewesen. (han/dpa)