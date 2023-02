Deutsche in Spanien: Wie Senioren leichte Beute für Betrüger werden

Von: Anne Götzinger

Lebensabend in Spanien: Deutsche Rentner sollten ausreichend Vorsorge treffen. © David Revenga

Zahlreiche Deutsche und andere Nordeuropäer verbringen ihren Lebensabend unter Spaniens Sonne. Doch wie Rentner ohne ausreichende Vorsorge leichte Beute für Betrüger werden, steht in diesem Artikel:

Alicante - Auf der eigenen Finca in Spanien alt werden, diesen Traum haben sich viele Deutsche verwirklicht. Alles ist herrlich, bis sich dieses Leben – manchmal schlagartig vom einen auf den anderen Tag – ändert. Senioren, die nicht ausreichend für den Notfall vorgesorgt haben, geraten nicht selten ins Visier von Betrügern, die es auf das Vermögen der Rentner abgesehen haben, wie costanachrichten.com berichtet.

Die deutsche Rechtsanwältin Agata Zielniewicz hat mehrere Fälle dieser Art behandelt. Sie hat ein Netzwerk gegründet, um Senioren an der Costa Blanca und in Andalusien bei der Vorsorge zu helfen. Auch die Einrichtung alternativer Wohnmodelle für ältere Menschen mit Pflegebedarf liegen ihr am Herzen.