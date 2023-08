Deutsche Urlauberin in der Türkei vermisst – Kamera zeichnet auf, wo sich ihre Spur verliert

Von: Kai Hartwig

Teilen

Im Türkei-Urlaub verschwindet eine 72-Jährige spurlos. Ihre Familie ist in Sorge, Rettungskräfte starteten eine Suche. Der Schwiegersohn äußerte sich.

München/Alanya – In den Schulferien zieht es viele Familien in sonnigere Gefilde. Den Urlaub verbringen sie dann am Meer, oft in Ländern wie Italien, Spanien oder Griechenland. Auch die Türkei ist ein beliebtes Reiseziel, auch wenn offenbar nicht alle Urlauber in dem Land glücklich werden. Für eine Familie aus Deutschland wurde der Türkei-Urlaub dort aber nun zum Albtraum: Die 72-jährige Großmutter ist seit Tagen spurlos verschwunden.

Deutsche Urlauberin (72) in der Türkei vermisst – sie „ließ ihr Telefon zurück und verschwand aus dem Zimmer“

Die Spur der Rentnerin verlor sich am 18. August. Die Vermisste ist laut einem Bericht von TRT, der öffentlich-rechtliche Rundfunkgesellschaft der Türkei, an Alzheimer erkrankt. Sie verbrachte ihren Urlaub gemeinsam mit ihrer Tochter, ihrem Schwiegersohn und der Enkelin in einem Hotel im türkischen Alanya. Überwachungskameras des Hotels zeigten, dass die Seniorin die Unterkunft eigenständig am Freitag (18. August) verlassen hatte. Seitdem ist sie unauffindbar.

Dem Bericht zufolge sind 250 Rettungskräfte seit Tagen im Einsatz, um die Frau zu finden. „Wir checkten in der Nacht zum 18. August im Hotel ein. Meine Frau und ich wohnten in einem Zimmer, meine Tochter und meine Schwiegermutter in einem anderen Zimmer“, sagte ihr Schwiegersohn der türkischen Tageszeitung Sabah.

Die Küste von Alanya: Eine deutsche Familie sucht in dem türkischen Urlaubsort verzweifelt nach der verschwundenen Großmutter. © Pond5 Images/Imago

Seine Tochter habe allerdings gar nicht bemerkt, dass ihre Oma das Zimmer verlassen habe. „Sie entfernte das Hotelband von ihrem Arm, ließ ihr Telefon zurück und verschwand aus dem Zimmer“, schildert der verzweifelte Schwiegersohn.

Das mysteriöse Verschwinden im Urlaub und ein Deutscher unter Verdacht: Der Vermisstenfall Maddie McCann Fotostrecke ansehen

Die Rentnerin kann laut seinen Angaben weder Englisch noch Türkisch, sie könnte also Probleme haben, sich zu verständigen. Die großangelegte Suche nach der Verschwundenen brachte bislang keinen Erfolg. Dabei wurden laut türkischen Medien auch Leichenspürhunde eingesetzt. Ob die 72-Jährige noch am Leben ist oder nicht, ist völlig offen. Die Einsatzkräfte wollen die Hoffnung nicht aufgeben, sie setzen die Suche nach der älteren Dame derzeit fort. Derweil endete ein weiterer Vermisstenfall einer Deutschen in Spanien kürzlich mit einem Happy End. (kh)