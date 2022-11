Deutscher Pater in Mali vermisst: Vertreter der Bischofskonferenz schließt Entführung nicht aus

Von: Raffaela Maas

Ein deutscher Pater wird aktuell in Malis Hauptstadt Bamako vermisst. (Symbolbild) © IMAGO/ Le Pictorium

Ein seit 30 Jahren in Mali lebender deutscher Geistlicher wird seit Sonntagabend vermisst. Laut Polizei werde alles getan, um ihn zu finden.

Mali - Im westafrikanischen Mali ist der deutsche Pater Hans-Joachim Lohre als vermisst gemeldet worden. Sein Auto sei in der Nähe eines Ausbildungsinstituts in der Hauptstadt Bamako gefunden worden, in dem er Kurse gebe, sagte ein Verantwortlicher der Bischofskonferenz von Bamako der Nachrichtenagentur AFP am Montag. Der Geistliche werde seit Sonntagabend vermisst.

Deutscher Pater wird vermisst: Entführung nicht auszuschließen

Lohre lebt seit rund 30 Jahren in Mali. Dort arbeitet er in der Hauptstadt Bamako am Institut für christlich-islamische Bildung, das Studenten aus Afrika aufnimmt. Der Vertreter der Bischofskonferenz, der nicht namentlich genannt werden wollte, teilte der AFP mit, manch einer sage, Pater Hans-Joachim Lohre sei entführt worden. Ein Polizist erklärte auf Anfrage, es werde alles getan, um den Geistlichen zu finden. In der Vergangenheit kam es in Mali immer wieder zu Entführungen christlicher Geistlicher.

Konflikte in Mali verschärfen Instabilität

In Mali versuchen islamistische Milizen seit rund zehn Jahren, das Land zum Aufmarschgebiet des Dschihadismus zu machen. Sozial und ethnisch aufgeladene Konflikte verschärfen die Instabilität. Die Bundeswehr ist im Zuge der UN-Mission Minusma in dem Sahel-Staat im Einsatz. (afp/rrm)