„Alles komplett weg“: Deutscher überlebt Feuerhölle auf Hawaii nur knapp

Von: Anna-Lena Kiegerl

Die hawaiianische Insel Maui ist aktuell von verheerenden Waldbränden betroffen. Ein gebürtiger Deutscher ist dem Feuer nur knapp entkommen.

Honolulu – Das Jahr 2023 hat vielen Orten bereits Waldbrände beschert. Die Bilder von Rhodos, Italien, Portugal und Co. gingen um die Welt. Nun trifft es ein weiteres Urlaubsparadies. Die hawaiianische Insel Maui brennt. Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, spricht von der „wahrscheinlich größten Naturkatastrophe“ in der Geschichte des US-Bundesstaates. Ein Deutscher erzählt von seinen Erlebnissen mit dem Brand.

Inselgruppe Hawaii Fläche 28.311 km² Hauptstadt Honolulu Höhe 3,030 ft (920 m)

Feuer auf Hawaii: „Gerade noch so zum Schluss herausgekommen“

„Wir sind gerade noch so zum Schluss herausgekommen“, erzählt Anatol Eisele, gebürtiger Ravensburger, seit 30 Jahren Wahl-Hawaiianer und Restaurantbesitzer in der Stadt Lahaina. Heftige Winde zogen zuvor über die Stadt. „Wir haben über 100 Jahre alte Bäume, die sind einfach um gepurzelt wie Zahnstocher“, so der Deutsche. Sein Restaurant war zu dieser Zeit bereits ohne Strom. „Und plötzlich haben wir lautes Knallen von explodierenden Autos gehört und schwarzen Rauch gesehen“, schildert Eisele seine Erlebnisse.

Restaurant des Deutschen auf Hawaii ist nur noch eine Ruine: „Alles komplett weg“

Im Notfall wollten er und seine Mitarbeiter ins Meer springen, denn die Straßen waren zu dieser Zeit bereits völlig verstopft. Doch dann wurde das Dach des Restaurants vom Wind weggeblasen und die Flammen kamen näher. Die Gruppe floh doch mit dem Auto. Seitdem sind alle Zufahrtsstraßen in das Gebiet gesperrt. Doch Eisele begab sich am Mittwoch mit einem Boot zurück in die Heimat. Sein Restaurant ist nur noch eine Ruine. „Alles komplett weg“, erklärt der Deutsche.

Waldbrände auf Hawaii: 53 Opfer

Die Innenstadt des Küstenorts sei vollständig abgebrannt, erklärt der Bürgermeister von Maui, Richard Bissen, am Donnerstag. Eisele teilt sein Schicksal also mit vielen. Die Opferzahl ist bereits auf 53 angestiegen. Sie konnten dem Feuer nicht mehr entkommen. Dennoch werden weitere Tote zwischen den Trümmern vermutet.

Ausgebrannte Autos nach dem Feuer in Lahaina. © dpa-Bildunk/Tiffany Kidder

Auch Bernard Weber, gebürtiger Schweizer und ebenfalls Restaurantbesitzer in Kahului, im Osten der Insel, teilt dieses Schicksal. Sein Restaurant blieb von den Flammen verschont, doch das Wohnhaus in Wailea wurde von den Flammen bedroht. „Ich bin seit 35 Jahren hier, aber so eine Katastrophe haben wir auf Hawaii noch nie gesehen“, erzählt er.

Restaurantbesitzer auf Hawaii fürchtet um seine Existenz

Nun fürchtet er um seine Existenz. Denn Flüge seien gestrichen worden, Touristen kämen nicht mehr auf die Insel. „Gerade haben wir die Pandemie überlebt, und jetzt das. Tankstellen, Supermärkte, Hotels und Häuser, alles ist weg“, beklagt der Schweizer: „Ich hoffe, dass ich weitermachen kann.“

Der Gouverneur Josh Green rechnet damit, dass noch weitere Tote gefunden werden. Der Sachschaden gehe in die Milliarden. Mit einem schnellen Wiederaufbau rechnet er nicht. Dieser werde Jahre dauern. Auch der gebürtige Deutsche Eisele teilt diese Ansicht. Er rechnet ebenfalls damit, dass ein schneller Wiederaufbau unwahrscheinlich ist. Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei muss auch hier einiges neu aufgebaut werden. Dafür stellt die EU eine Milliarde Euro zur Verfügung. (dpa/Anna-Lena Kiegerl)